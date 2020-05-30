امرأة بلا رحمة.. أخفت جثة جدتها في الثلاجة لمدة 15 عامًا للاستيلاء على معاشها

ألقت السلطات في ولاية "بنسلفانيا" الأمريكية القبض على سيدة في الحادية والستين من عمرها إثر قيامها بإخفاء جثة جدتها داخل ثلاجة لمدة 15 عامًا، من أجل الاستيلاء على مخصصات الضمان الاجتماعي الخاصة بها، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر الجمعة.





وأوضح التقرير أنه قد تم الكشف عن ملابسات الواقعة بعد دخول سيدتين إلى المنزل الذي كان قيد الرهن العقاري، حيث كانتا مهتمتين بشرائه، ومن ثم اكتشفتا جثة "جلينورا ديلاهاي" في شهر فبراير عام 2019.





وتبين من خلال تحقيقات الشرطة، التي استمرت لأكثر من عام، أن "ديلاهاي" توفيت في شهر مارس لعام 2004 عن عمر يناهز 97 عامًا، لكن عندما وجدتها المتهمة "سينثيا بلاك" ميتة، قامت بإخفاء جثتها داخل مجمد بالطابق السفلي في المنزل طمعًا في مخصصاتها المالية.









ولم يتبين بعد حجم المبلغ الذي تمكنت من الاستيلاء عليه عن طريق عملية الاحتيال التي نفذتها، لكن جاء في تقارير وسائل إعلام محلية أن "ديلاهاي" تلقت مبالغ إجمالي قيمتها 186 ألف دولار خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2010.





وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن "بلاك" كانت تقيم برفقة جدتها قبيل وفاتها، وقد قامت بنقل الجثة مسافة 100 ميل من منطقة "أردمور" إلى منطقة "ديلسبورج" بولاية "بنسلفانيا" في عام 2007، واستخدمت الدخل الذي حصلت عليه في دفع الرهن العقاري.





وانتقلت في أعقاب ذلك إلى منزل آخر بمنطقة "يورك هافن" في نفس الولاية بعد وضع المنزل الأخير قيد الرهن العقاري، وتركت جثة جدتها في محل إقامتها القديم، وعندما توجه مشترون محتملون لإلقاء نظرة على المنزل عثروا على آثار جريمتها وأبلغوا الشرطة.









وأوضح تقرير "ديلي ميل" أنه تم إلقاء القبض على "بلاك" يوم الثلاثاء الماضي، ولم يتبين السبب كون إلقاء القبض عليها قد استغرق 15 شهرًا من تاريخ اكتشاف الجثة.



