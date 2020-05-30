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منوعات

حادث لا يُصدق.. سلحفاة تخترق الزجاج الأمامي لسيارة على طريق سريع.. شاهد

السبت 30/مايو/2020 - 02:10 ص
سلحفاة تخترق الزجاج
سلحفاة تخترق الزجاج الأمامي لسيارة على طريق سريع
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هدير علاء
رصدت لقطات مصورة نشرها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لحظة اختراق "سلحفاة" الزجاج الأمامي لسيارة على نحو مفاجئ، متسببة في إصابة راكبيها بحالة من الصدمة والذهول.

وكشفت قائدة السيارة "لاتونيا لارك" مؤخرًا عن تفاصيل الحادث، موضحة أنه أثناء انطلاقها بسيارتها على طريق سريع في مدينة "سافانا" بولاية "جورجيا" الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري، لاحظت شيئًا غريبًا، بدا في البداية وكأنه "قالب طوب" يقترب بسرعة من السيارة.

وشرعت بعد ذلك في تهدئة سرعة السيارة، لكنها سرعان ما فوجئت باصطدام السلحفاة بالزجاج الأمامي مخترقة إياه، إلا أنها ظلت عاالقة وسط الزجاج في مشهد يكاد لا يُصدق.


وأفاد تقرير لـ"ديلي ميل" بأن "لارك" كانت متواجدة بالسيارة برفقة شقيقها "كيفن"، والذي كان يجلس في المقعد المجاور لها آنذاك، وقد قام بتغطية وجهه لحظة اصطدام السلحفاة بالزجاج الأمامي، وقد تسببت في تطاير شظايا الزجاج نحوه؛ وقال في تصريح لمحطة تلفزيونية محلية إن الحادث أسفر عن إصابته بجروح طفيفة.

ووصلت الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تمكن الضباط من إخراج السلحفاة العالقة في الزجاج الأمامي للسيارة، كما قاموا بإعداد ترتيبات لنقل السيارة بعيدًا عن موقع الحادث؛ ونُقلت السلحفاة بعد ذلك إلى مستشفى بيطري، لكنها نفقت في وقت لاحق متأثرة بإصابتها.


وتعتقد "لارك" أن سيارة أخرى على الطريق صدمت السلحفاة أولًا، وأطاحت بها نحو سيارتها.

وذكرت قائدة السيارة في تصريح لوسائل إعلام أن أحد ضباط الشرطة أخبرها بأنه في حال لم يكن زجاج السيارة سميكًا، أو لم تكن هي قد أبطأت من سرعة السيارة لدى رؤية السلحفاة كما فعلت، لكان الوضح قد أصبح كارثيًا.
حادث لا يُصدق.. سلحفاة تخترق الزجاج الأمامي لسيارة على طريق سريع.. شاهد
حادث لا يُصدق.. سلحفاة تخترق الزجاج الأمامي لسيارة على طريق سريع.. شاهد
حادث لا يُصدق.. سلحفاة تخترق الزجاج الأمامي لسيارة على طريق سريع.. شاهد
حادث لا يُصدق.. سلحفاة تخترق الزجاج الأمامي لسيارة على طريق سريع.. شاهد
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