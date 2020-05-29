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منوعات

حوت عملاق نافق يسبب أزمة على أحد الشواطئ البريطانية| شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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احمد شريف

نصحت الحكومة البريطانية المواطنين بعدم الاقتراب من حوت بطول 40 قدما نفق بأحد الشواطئ البريطانية، حتى يتبين سبب وفاته، لكونه أحد الثدييات.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل، ظهر الحوت العملاق النفق، بأحد الشواطئ في كلاكتون أون سي في إسيكس يوم الجمعة.


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 قالت شرطة إسكس إنها تعمل مع منظمات أخرى لوضع خطة لإزالة الحوت، حتى لا يتضرر من أحد.


وكانت سيد تدعى  كيرستي فوردهام عثرت على الحوت أثناء خروجها في نزهة في السادسة صباحًا مع زوجها مارك، لا تصل بعدها بالشرطة للإبلاغ عن الحوت بعد الساعة 6 صباحًا مباشرة.  


قالت السيدة البالغة من العمر 43 عاما، دخلت في نوبة بكاء حين رأيت الحوت الميت على الشاطئ.

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