اكتشاف أقدم حشرة بالعالم عمرها 425 مليون سنة

اكتشف الباحثون أقدم حشرة، في العالم عمرها 425 مليون عام.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم كشف رفات الحشرة في جزيرة كاريرا الاسكتلندية، ويشير الاكتشاف إلى أن البق والنباتات تطورت بشكل أسرع بكثير مما كان يعتقد سابقًا.





وأفادت الصحيفة ان بعد تحليل الحشرة المتحجرة ، قرر الفريق أن المخلوقات القديمة تركت البحيرات للعيش في النظم البيئية للغابات المعقدة قبل 40 مليون سنة فقط.





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واستخدم الباحثون تقنية لتحديد أن المليبيد أصغر بـ 75 مليون سنة من التقديرات السابقة باستخراج الزركون ، وهو معدن مجهري مطلوب لتحديد تاريخ الحفريات بدقة.





قال مايكل بروكفيلد ، باحث مشارك في كلية جاكسون لعلوم الأرض بجامعة تكساس أوستن وأستاذ مساعد في جامعة ماساتشوستس بوسطن: "إن الحشرة المكتشفة للتعرف على مجتمعات الغابات المعقدة للغاية.





وعمل الباحث بروكفيلد ، التي قادت الدراسة ، مع المؤلفين المشاركين إليزابيث كاتولوس ، الأستاذ في قسم العلوم الجيولوجية في مدرسة جاكسون ، وستيفاني سواريز ، طالبة الدكتوراه في جامعة هيوستن، لدراسة الاكتشاف المبهر والفريد من نوعه.