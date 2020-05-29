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منوعات

مشهد مُبكٍ .. طفل يلعب حول جثة أمه بعد موتها من الجوع في الهند | فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:10 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشف مقطع فيديو مفجع لطفل يلعب حول جسد والدته المتوفاة بعد أن انهارت وماتت في قطار مزدحم في الهند في ظل الحجر المفروض بسبب وباء فيروس كورونا.



وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، ان أربينا خاتون ، 35 سنة ، توفيت في محطة قطار مظفر بور في ولاية بيهار الشمالية بالهند ، يوم الأربعاء ، حيث ماتت أربينا بالقطار نتيجة  الجوع والعطش والإرهاق بعد خوضها لرحلة  وصلت مسافة 1000 ميل.



وأوضحت الصحيفة أن الضحية أربينا كانت واحدة من ضمن  ملايين العمال المهاجرين الهنود الذين فقدوا وظائفهم وتركوا محاصرين على بعد أميال من قراهم الأصلية بعد أن أغلقت البلاد جميع الأعمال غير الضرورية حيث د،بعد فرض الحظر العام في مارس الماضي.



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 في محاولة لإعادة العمال إلى منازلهم ، وضعت الحكومة قطارات مستأجرة خصيصا لنقلهم في جميع أنحاء البلاد ، لكن الظروف كانت سيئة.



أفادت وسائل الإعلام المحلية أن وفاة أربينا كانت بسبب الإرهاق حيث تم تجميع المهاجرون في القطارات في درجة حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية مع القليل من  الطعام أو الماء.



 ونفت الحكومة الهندية هذا ، قائلة إن معظم الوفيات حدثت في الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا وقد ذهبوا إلى مدن كبيرة لتلقي العلاج وكانوا يحاولون العودة إلى منازلهم.


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