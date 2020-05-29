AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زلزال شدته 4.5 درجة يضرب شمال الهند

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:07 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
ضرب زلزال متوسط القوة بلغت شدته 5ر4 درجة على مقياس ريختر مدينة روهتاك بولاية هاريانا شمال الهند اليوم الجمعة، وشعر سكان العاصمة نيودلهي ومنطقة العاصمة الوطنية بهزات أرضية.


وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية أن هذه هي المرة الخامسة التي يشعر فيها سكان نيودلهي ومنطقة العاصمة الوطنية بهزات أرضية منذ يوم 12 أبريل الماضي، غير أن هذه المرة هى أقوى الزلازل الخمسة.


ولم ترد أي تقارير مبدئية عن وقوع أضرار في الممتلكات أو خسائر في الأرواح، ولكن ثمة حالات هلع بين الناس أدت إلى هروب العديد من الأشخاص من منازلهم ومبانيهم بعد الهزات الأرضية.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد مصرع ٤ أطفال وجدتهم.. ماس كهربائي وراء حريق شقة الدقي

بالجلد الاسود.. نوال الزغبي بإطلالة تبرز رشاقتها

أنا بحبه أكتر.. دينا الشربيني: عمرو دياب غير حياتي

الصحة توضح كيفية العزل المنزلى لمصابي فيروس كورونا.. إجراءات مهمة

حلقة خاصة من صدى البلد عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي .. فيديو

السعودية تتخطى الآثار السلبية لفيروس كورونا بـ 8 مليارات دولار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا البروتوكولات المتداولة .. نصائح يجب اتباعها لعزل الأطفال المصابين بـ كورونا

على الشيزلونج.. ريم مصطفى بإطلالة جريئة أمام حمام السباحة

من مراسلة إلى أشهر شيف على السوشيال ميديا.. حكاية هديل صقر مع الطبخ.. صور