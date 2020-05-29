زلزال شدته 4.5 درجة يضرب شمال الهند

ضرب زلزال متوسط القوة بلغت شدته 5ر4 درجة على مقياس ريختر مدينة روهتاك بولاية هاريانا شمال الهند اليوم الجمعة، وشعر سكان العاصمة نيودلهي ومنطقة العاصمة الوطنية بهزات أرضية.







وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية أن هذه هي المرة الخامسة التي يشعر فيها سكان نيودلهي ومنطقة العاصمة الوطنية بهزات أرضية منذ يوم 12 أبريل الماضي، غير أن هذه المرة هى أقوى الزلازل الخمسة.





