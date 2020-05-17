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منوعات

جثة امرأة تكشف عن قاتلها ومساعده

الأحد 17/مايو/2020 - 03:46 ص
جثة امرأة
جثة امرأة
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عزة عاطف
لا توجد جريمة كاملة فدائمًا ما ينسى القاتل شيئًا في مسرح الجريمة وليست السمعة دائمًا دليلًا على نقاء الشخص، فقد كشفت صورة التقطتها كاميرات المراقبة عن مساعدة مواطن بريطاني بسيط لأحد القتلة على دفن جثة امرأة تم تقطيعها ووضعها داخل حقيبتين.


في جريمة غامضة عثرت الشرطة البريطانية على جثة امرأة مقطعة داخل حقيبتين وقد تم دفنها في غابة دين بجلوسيستارشاير، وبالبحث والتحري تبين أن الجريمة من فعل امرأة أخرى وبمساعدة رجل يدعى «ماهيش سوارثيا» 38 عامًا أب لطفلين ومعروف بالسمعة الطيبة.

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ألقت الشرطة القبض على القاتلة وهي امرأة تدعى «جاريكا كونيتا جوردون» 27 سنة من برمنجهام، ويبدو أنها قد طلبت المساعدة من الرجل الذي بادر بها بعلم أو من دون علم بالجريمة، فيما قررت المحكمة أن تتم محاكمتهما عبر الفيديو.


وتنتظر الشرطة نتائج اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الضحية، فيما عبر جيران الرجل عن صدمتهم عند رؤية الشرطة أمام منزل سوراتيا البسيط الذي انتقل إليه منذ 3 سنوات مع زوجته رضا وطفلين مراهقين، وقد أخبر الجيران الشرطة بأنهم عائلة بسيطة وجميلة.


يقول أحد الجيران لصحيفة مترو: "رأيتهم جميعًا في الأسبوع الأخير وهم ينظفون سيارتهم في الممر.. ولم يبد أن هناك أية مشكلة"، ولا تزال أسباب وتداعياتها الجريمة غامضة.

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