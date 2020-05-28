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منوعات

حادث مؤسف.. أب يتسبب في إصابة طفلته الرضيعة بالعمى والشلل الدماغي

الخميس 28/مايو/2020 - 03:32 م
أب يتسبب في إصابة
أب يتسبب في إصابة طفلته الرضيعة بالعمى والشلل الدماغي
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هدير علاء
في واقعة مؤلمة، تسبب أب بريطاني في الرابعة والعشرين من عمره، في إصابة طفلته البالغة من العمر 4 أشهر بالعمى والشلل الدماغي، وذلك بعد أن أقدم على هز الرضيعة بعنف بالغ، بعد أن تركتها والدتها في رعايته وتوجهت لعملها.


وسلط تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الأب الذي لم يتم الكشف عن هويته، اعترف بتسببه في إلحاق أذى بدني خطير بالرضيعة، بعد أن تبين أنها مصابة بنزيف في المخ.




وأفاد التقرير بأن الطفلة كانت في حالة يُرثى لها جراء ما قاسته على يد والدها بمنزل العائلة في مقاطعة "كورنوال" الواقعة جنوب غرب إنجلترا، لدرجة أن الأطباء كانوا يخشون أن تلقى حتفها بالمستشفى.


وخلال جلسات محاكمة الأب، تمت الإشارة إلى وجود مخاوف بشأن تعاطيه المخدرات والكحول، كما أكد جيرانه أنهم سمعوا ضوضاء صادرة من مسكن العائلة؛ وكان الأب قد نفى في البداية إلحاقه الأذى بالطفلة، لكنه اعترف بجريمته في وقت لاحق لممثل قانوني خلال جلسة استماع.


وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 32 شهرًا، وانتقد القاضي "روبرت لينفورد" بشدة سلوك الأب، وقال خلال المحاكمة إن عدم وفاة الطفلة جراء ما فعله والدها يعد بمثابة معجزة، إلا أنها أصبحت الآن عمياء وتعاني من الشلل الدماغي.




وأشار القاضي كذلك إلى أن الأب رفض الإفصاح عن ملابسات الواقعة بسبب خوفه، وكان خلال تلك الأزمة يشعر بالقلق حيال مستقبله أكثر من قلقه بشأن صحة طفلته.
حادث مؤسف.. أب يتسبب في إصابة طفلته الرضيعة بالعمى والشلل الدماغي
حادث مؤسف.. أب يتسبب في إصابة طفلته الرضيعة بالعمى والشلل الدماغي
حادث مؤسف.. أب يتسبب في إصابة طفلته الرضيعة بالعمى والشلل الدماغي
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حادث مؤسف.. أب يتسبب في إصابة طفلته الرضيعة بالعمى والشلل الدماغي

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