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منوعات

أم بلا رحمة تتخلى عن طفلتها بعد لحظات من الولادة.. والعناية الإلهية تنقذها

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:16 ص
أم بلا رحمة تتخلى
أم بلا رحمة تتخلى عن طفلتها بعد لحظات من الولادة
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هدير علاء
في واقعة مؤسفة، تخلت أم بلا رحمة عن طفلتها الرضيعة، حيث تركتها في حالة يُرثى لها ولاذت بالفرار بعد الولادة مباشرة. 

وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه قد تم العثور على الطفلة مغطاة بأوراق الأشجار في حقل للفاكهة يوجد بمقاطعة "هاينان" الواقعة جنوب الصين، وذلك بعد أن سمعت مزارعة صوت بكائها بالصدفة.

وأفاد التقرير بأن الرضيعة تتلقى الرعاية الطبية في مستشفى محلي منذ مساء يوم الثلاثاء الماضي، وحالتها مستقرة في الوقت الحالي؛ وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا في وقت سابق من ذلك اليوم من مزارعة، لم يتم الكشف سوى عن لقبها "لو"، عقب عثورها على الرضيعة في حقل الفاكهة.


وفي اليوم التالي، قامت سيدة في التاسعة والعشرين من عمرها بتسليم نفسها للشرطة، حيث زعمت أنها والدة الطفلة، وذكرت أنها اضطرت للتخلي عن مولودتها نظرًا لأنها كانت خائفة ولم تكن تعلم ما يمكنها فعله بشأنها.

وأوضحت كذلك أنها كانت في زيارة لصديقة لها في الثاني عشر من مايو الجاري، وبعدها شعرت بآلام تشبه آلام المخاض المبكر، ثم توجهت  إلى الحقل ووضعت مولودتها هناك، لكنها أصيبت بالذعر خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي تمر فيها بتجربة مماثلة، بحسب قولها.


وأقدمت بعد ذلك على تغطية المولودة بأوراق الأشجار ثم لاذت بالفرار تاركة إياها ملقاة بالحقل، إلا أن صديقتها تمكنت من إقناعها في نهاية المطاف بالتوجه إلى الشرطة والاعتراف بفعلتها؛ ومازالت السلطات المحلية تحقق في ملابسات الواقعة.
أم بلا رحمة تتخلى عن طفلتها بعد لحظات من الولادة.. والعناية الإلهية تنقذها
أم بلا رحمة تتخلى عن طفلتها بعد لحظات من الولادة.. والعناية الإلهية تنقذها
أم بلا رحمة تتخلى عن طفلتها بعد لحظات من الولادة.. والعناية الإلهية تنقذها
أم بلا رحمة تتخلى عن طفلتها بعد لحظات من الولادة.. والعناية الإلهية تنقذها
أم بلا رحمة تتخلى عن طفلتها بعد لحظات من الولادة.. والعناية الإلهية تنقذها
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