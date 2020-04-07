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منوعات

بسبب فيروس كورونا.. أم تفقد طفلتها الرضيعة بعد يوم واحد من ولادتها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:15 ص
بسبب فيروس كورونا..
بسبب فيروس كورونا.. أم تفقد طفلتها بعد يوم واحد من ولادتها
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هدير علاء
توفيت طفلة حديثة الولادة عمرها يوم واحد عقب إصابة والدتها بفيروس "كورونا" ودخولها مرحلة المخاض مبكرًا عن الموعد المقرر لها في الأساس.

وأفادت تقارير إخبارية، نقلًا عن مسئولين محليين، بأن الطفلة حديثة الولادة أصبحت أمس، الاثنين، أصغر ضحايا فيروس "كورونا" سنًا في ولاية "لويزيانا" الأمريكية حتى الآن بعد وضع والدتها على جهاز التنفس الصناعي، إثر معاناتها من ضيق في التنفس.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن "بو كلارك"، الطبيب الشرعي في مقاطعة "إيست باتون روج" في "لويزيانا"، قوله إن الطفلة لم تنج بسبب ولادتها مبكرًا جدًا عن موعدها، وألقى اللوم في وفاتها على إصابة والدتها بفيروس "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن ذلك هو ما أدى إلى دخول الأم في مرحلة المخاض قبل الأوان.

وظلت الطفلة على قيد الحياة ليوم واحد فقط، وأكد الطبيب الشرعي أنه وخبير الأوبئة في ولاية "لويزيانا" وكذلك الأطباء المعالجين اتفقوا على أن الرضيعة حديثة الولادة تعد من بين ضحايا فيروس "كورونا"، وأن وفاتها مرتبطة بالوباء نظرًا لأن نتائج فحص والدتها كانت إيجابية، على الرغم من أنه لم تثبت إصابتها هي بالفيروس.

وتابع موضحًا أن والدة الطفلة كانت قد دخلت إلى المستشفى بداية الشهر الجاري، وهي مازالت على قيد الحياة، لكنه لم يكشف المزيد من التفاصيل حول هويتها أو حالتها الصحية في الوقت الحالي.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى وصول عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في ولاية "لويزيانا" يوم الاثنين إلى ما يقرب من 15 ألف حالة مؤكدة.
بسبب فيروس كورونا.. أم تفقد طفلتها الرضيعة بعد يوم واحد من ولادتها
بسبب فيروس كورونا.. أم تفقد طفلتها الرضيعة بعد يوم واحد من ولادتها
بسبب فيروس كورونا.. أم تفقد طفلتها الرضيعة بعد يوم واحد من ولادتها
بسبب فيروس كورونا.. أم تفقد طفلتها الرضيعة بعد يوم واحد من ولادتها
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