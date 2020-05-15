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منوعات

مراهقة تتسبب في مصرع والدها خلال درس لتعليم القيادة.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:28 ص
مراهقة تتسبب في مصرع
مراهقة تتسبب في مصرع والدها خلال درس لتعليم القيادة
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هدير علاء
في حادث مأساوي، تسببت مراهقة أمريكية في الخامسة عشر من عمرها في مصرع والدها دون قصد منها خلال درس لتعليم القيادة، وجاء ذلك بعد أن ضغطت عن طريق الخطأ على دواسة الوقود وصدمت والدها، مما أودى بحياته في نهاية المطاف.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الحادث وقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري بمدينة "تاربون سبرينجز" بولاية "فلوريدا" الأمريكية.

وأوضحت التقارير، نقلًا عن الشرطة المحلية، أنه أثناء قيام الأب، البالغ من العمر ستة وأربعين عامًا، بتعليم ابنته كيفية ركن شاحنته "البيك-أب" في أحد المتنزهات بالمدينة، صدمته الابنة دون قصد.

وكان الأب قد خرج من الشاحنة من أجل إرشاد ابنته أثناء محاولة ركنها في موقف للسيارات، لكن للأسف فقد ضغطت الابنة على دواسة الوقود بالخطأ واندفعت بالسيارة للأمام بدلًا من الرجوع للخلف، لتصطدم بعد ذلك بوالدها ثم بشجرة؛ وقد تم إغلاق موقف السيارات في أعقاب ذلك.


ولدى وصول المسعفين إلى موقع الحادث وجدوا الابنة تحاول رعاية والدها المصاب، الذي نُقل إلى المستشفى، قبل أن يتم إعلان وفاته في وقت لاحق.

ولم يتم الكشف عن هوية الأب أو ابنته؛ وتقوم السلطات حاليًا بالتحقيق في الحادث.
مراهقة تتسبب في مصرع والدها خلال درس لتعليم القيادة.. تعرف على التفاصيل
مراهقة تتسبب في مصرع والدها خلال درس لتعليم القيادة.. تعرف على التفاصيل
مراهقة تتسبب في مصرع والدها خلال درس لتعليم القيادة.. تعرف على التفاصيل
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