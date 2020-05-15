الجوع كافر..قرد بابون يمزق غزالا صغيرا بأنيابه ويلتهمه

كشفت الصور المذهلة قردا من فصيلة بابون يزن ٨٢ رطلا بكينيا وهو يحمل غزالا صغيرا بين أنيابه بعد أن مزقة في مشهد غير معتاد من قبل هذا الحيوان الذي يعرف بمواجهته الحيوانات المفترسة

وبحسب صحيفة ديلي ميل، تم رصد القرد وهو يستمتع بتناول فريسته في محمية ماساي مارا الوطنية في جنوب غرب كينيا ، من قبل المصورة الهندية نيميت فيردي.





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قبل وقت قصير من قتل الغزال الصغير ، شوهد واقفا المراعي بينما كان أحد أقاربه الأكبر سنا يقف وراءه.

كانت المصورة فيردي في سيارتها عندما رأت القرد البابون في المحمية الطبيعية وهو يهجم على الغزال الصغير ويمزقة.

وقالت المصورة "بدأ القرد البابون وكأنه يبحث عن اي فرصة لإشباع جوعه حتى لو أتى ذلك على حساب غزال صغير، وهذا ما قام به القرد بالفعل حيث قتل الغزال الصغير ومزقه بأنيابه ليلتهم كوجبة دسمة تغنيه عن جوعه".