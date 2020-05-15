AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الجوع كافر..قرد بابون يمزق غزالا صغيرا بأنيابه ويلتهمه

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

كشفت  الصور المذهلة قردا من فصيلة بابون يزن ٨٢ رطلا بكينيا وهو يحمل غزالا صغيرا بين أنيابه بعد أن مزقة في مشهد غير معتاد من قبل هذا الحيوان الذي يعرف بمواجهته الحيوانات المفترسة  


وبحسب صحيفة ديلي ميل، تم رصد القرد وهو يستمتع بتناول فريسته في محمية ماساي مارا الوطنية في جنوب غرب كينيا ، من قبل المصورة الهندية نيميت فيردي.


أقرأ أيضا : 


بعد كورونا والدبابير القاتلة.. «السحالي العملاقة» خطر جديد يهدد الولايات المتحدة


مشهد لا يُصدق.. دب عملاق يحاول اقتحام شقة ويتسبب في حالة فزع


قبل وقت قصير من قتل الغزال الصغير ، شوهد  واقفا  المراعي بينما كان أحد أقاربه الأكبر سنا يقف وراءه.


كانت المصورة  فيردي في سيارتها عندما رأت القرد البابون في المحمية الطبيعية وهو يهجم على الغزال الصغير ويمزقة.


وقالت المصورة "بدأ  القرد البابون وكأنه يبحث عن اي فرصة لإشباع جوعه حتى لو أتى ذلك على حساب غزال صغير، وهذا ما قام به القرد بالفعل حيث قتل الغزال الصغير ومزقه بأنيابه ليلتهم كوجبة دسمة تغنيه عن جوعه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. عامل يتدخل لإنقاذ قرد عالق فوق عمود كهرباء فى الهند

بعد تداولها مجددا.. ما قصة إنقاذ إنسان الغاب لـ شخص عالق مع الثعابين

صراع الجبابرة.. تمساح يقاوم فرس نهر بعد اصطياده غزالة صغيرة .. شاهد ماذا حدث

الجييرنوك والفاسا.. حيوانات لن تجدهما إلا فى أفريقيا.. تعرف عليهما

بعد كورونا والدبابير القاتلة.. «السحالي العملاقة» خطر جديد يهدد الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

مسؤول قطري: 1000 إصابة بفيروس كورونا يوميا خلال الأسبوع الماضي

أفضل صيغة للصلاة على النبي يوم الجمعة

سعد سمير يبعث برسالة طمأنة لمتابعيه على شقيقه .. شاهد

محتشمة ومتنوعة .. 20 صورة تكشف أناقة أصالة فى عيد ميلادها

أحمد خالد صالح يشوق جمهوره لشخصيته في مسلسل الفتوة.. شاهد

بعد تألقها في الفتوة.. ليلى أحمد زاهر تشارك جمهورها بصورة مع إدوارد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عزومتك عندنا .. دجاج محشي أرز بالخلطة مع أرز بالزبيب والحلو كنافة بالكاسترد

مراهقة تتسبب في مصرع والدها خلال درس لتعليم القيادة.. تعرف على التفاصيل

بإطلالة أنيقة.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير