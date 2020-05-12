كاميرا مراقبة ترصد لحظة اصطدام سيارة مسرعة بواجهة منزل في لندن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو يرصد لحظة اصطدام سيارة مسرعة في واجهة منزل سكني بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها بشكل مفاجئ.





يشار إلى أن هذه الواقعة حدثت في منطقة سكنية بمدينة "إلفورد" الواقعة شرق العاصمة البريطانية "لندن" في وقت سابق من الشهر الجاري، وقد رصدتها كاميرا مراقبة منزلية





وفي بداية الفيديو الخاص بالواقعة تظهر السيارة وقد كانت تنطلق بسرعة في اتجاه المنزل، ولم تمض سوى لحظات معدودة حتى اصطدمت في واجهة المنزل ، وهو ما تسبب في حالة فوضى عارمة كما ألحق أضرارًا جسيمة بالمبنى.





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وسرعان ما انتشرت في أعقاب ذلك سحابة كثيفة من الدخان والغبار، وفي الوقت ذاته شوهد قائد السيارة أثناء خروجه منها، ومن الواضح أنه كان في حالة من الصدمة وعدم التصديق، ومن المرجح أن يكون قد تعرض كذلك لأذى بدني.





وابتعد بعد ذلك عن السيارة وتوجه ناحية الطريق، حيث سقط على الرصيف لوهلة من تأثير الصدمة، وفي هذه الأثناء ظهر راكب كان متواجدًا برفقته بالسيارة، وركض مبتعدًا عن موقع الحادث دون أن يحاول تفقد حالة قائد السيارة.



