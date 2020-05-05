أوقفته الشرطة بعد ميلين.. طفل عمره 5 سنوات يسرق سيارة والديه في أغرب عملية سطو.. تفاصيل

لم يعد أطفال هذا الزمان أطفالًا بل أصبحوا أجسادا صغيرة بعقول كبيرة جدا.. وواقعة السرقة هذه دليل على ذلك.





خطط طفل في الـ 5 من عمره لسرقة سيارة والديه بعد أن رفضت والدته شراءه سيارة لامبورجيني .









ونفذ الطفل خطته وحصل على مفاتيح سيارة والديه بعد خروجهم من المنزل، وخرج من المنزل وقاد السيارة بنفسه لمسافة ميلين قبل أن تسحبها الشرطة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









وأثناء قيادة الطفل للسيارة أوقفه ضابط دورية الطريق السريع في يوتا حيث كان يعتقد في البداية أن السائق كبير في السن ولكن جسده هزيل، ولكنه لم يصدق عينيه عندما رأى طفلًا في الخامسة من عمره يجلس في مقعد السائق.









وأوضح الطفل للضابط أن والديه كانا في العمل وأن شقيقه الأكبر كان يراقبه، لكنه تمكن من الخروج من المنزل، وكان الطفل يفكر في وجهة واحدة فقط عندما انطلق في هروبه وهى التوجه إلى كاليفورنيا ، التي تبعد مسافة 12 ساعة بالسيارة عن منزله في يوتا.









وعندما سأله الضابط لماذا تتوجه إلى كاليفورنيا تحديدًا فأجابه الطفل قائلًا:" لأحقق حلمي في شراء سيارتي المفضلة، بـ 3 دولارات.









وقام الضابط بسحب السيارة والطفل، وطلب والديه اللذين قالا إنه لم يكن يقود السيارة من قبل ، كانت هذه المرة الأولى التي يفعل فيها هذا الأمر.