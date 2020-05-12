أم تكشف تفاصيل تجربتها المؤلمة بعد إصابتها بـ كورونا أثناء الحمل

كشفت سيدة أمريكية في العقد الثالث من عمرها عن تفاصيل تجربتها المؤلمة عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) أثناء حملها في طفلتها الأولى.





ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فإن هذه السيدة "ميلاني ماكجورك" وجدت نفسها تصارع الموت في وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات في "لونج آيلند" بولاية "نيويورك" عندما كانت في الأسبوع السابع والعشرين من الحمل





وتحدثت خلال مقابلة مع الصحيفة الأمريكية عن كيفية إصابتها بفيروس "كورونا" وصراعها المرير مع المرض، موضحة أن معاناتها بدأت في شهر مارس الماضي، على الرغم من محاولتها اتباع كافة إجراءات الوقاية، حيث كانت تغسل يديها باستمرار، وتركت لزوجها مهمة شراء مستلزمات المنزل، لكنها واصلت الذهاب لعملها.





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وفي الرابع عشر من مارس بدأت تعاني من ضيق في التنفس وآلام في الصدر والتهاب في الحلق، كما أصيبت بحمى في صباح اليوم التالي، لذلك اتصلت بطبيبها الذي حثها على التوجه على الفور إلى مستشفى.





وبعد مضي يومين على ذلك، أكدت الفحوصات الطبية إصابتها بـ"كورونا"، ولم تكن "ماكجورك" تصدق نفسها في البداية حتى أنها أبلغت زوجها ووالديها بهذا الخبر بصعوبة بالغة؛ ونُقلت إلى وحدة العزل المخصصة لمرضى "كورونا"، لكن حالتها ساءت، وأصبحت غير قادرة على النهوض من الفراش، وأصيبت بالحمى مجددًا إلا أن الوضع كان أسوأ بكثير هذه المرة، كما زادت حدة مشكلة ضيق التنفس التي كانت تعاني منها.





وذكرت "ماكجورك" أنها كانت تشعر بخوف بالغ على حياتها وحياة طفلتها في ذلك الوقت، خاصة بعد أن قرر الأطباء نقلها إلى وحدة العناية المركزة، كما أخبروها بأنه من المحتمل أن يضطروا لتوليدها مبكرًا عن موعدها.





وأضافت أن فريقًا طبيًا تواصل معها في أعقاب ذلك وأخبروها بشأن تجربة لعقار لعلاج "كورونا" يمكنها المشاركة فيها، كما أكد لها طبيب بالمستشفى أن حالتها تسوء، وأن ذلك العقار يمكن أن يكون أفضل فرصة لها للتحسن؛ وبعد مناقشات طويلة مع عائلتها، شجعها زوجها على المشاركة؛ ولحسن الحظ، فقد بدأت تلاحظ تحسن في تنفسها في غضون 24 ساعة من خضوعها لإجراء علاجي، كما بدأت حالتها بشكل عام تتحسن تدريجيًا.





وسمح لها الأطباء بمغادرة المستشفى والعودة لمنزلها الشهر الماضي؛ وعلى الرغم من أنها مازالت متأثرة بالتجربة المؤلمة التي مرت بها، إلا أنها ممتنة كونها عادت إلى منزلها، وتأمل أن تنجب مولودتها دون مشاكل أو مضاعفات.



