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منوعات

كورونا يودي بحياة ممرضة حامل.. والأطباء ينجحون في إنقاذ طفلتها

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:00 م
فيروس كورونا يودي
فيروس كورونا يودي بحياة ممرضة حامل.. والأطباء ينقذون طفلتها
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هدير علاء
توفيت ممرضة بريطانية حامل، عن عمر يناهز 28 عامًا جراء إصابتها بفيروس "كورونا"، بعد تدهور حالتها الصحية على نحو سريع بسبب العدوى، ومحاولات الأطباء إنقاذ حياة جنينها.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية بأن الممرضة "ماري أجيابونج" خضعت لعملية قيصرية طارئة في احد المستشفيات بمقاطعة "بيدفوردشير" الواقعة شرق إنجلترا، بهدف إنقاذ حياة طفلتها، وقد توفيت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في حين تمكن الأطباء من إنقاذ الطفلة بأعجوبة.

ولم يتبين بعد إذا ما كانت عدوى "كورونا" قد انتقلت إلى الطفلة أم لا.

وأشاد زملاء الممرضة الراحلة بها، مؤكدين أنها كانت بارعة في عملها ومؤمنة بدورها. وأشار التقرير إلى أن الأطباء كانوا يعتقدون قبيل وفاتها بوقت قصير أن حالتها تتحسن، لكن الأمور ساءت على نحو غير متوقع يوم الأحد الماضي، وتم اتخاذ قرار بإجراء عملية قيصرية طارئة بعد تدهور حالتها.

ونقل تقرير الصحيفة البريطانية، عن أحد المسئولين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أنه بعد خضوع "أجيابونج" لفحص "كورونا" في الخامس من أبريل الجاري، جاءت النتيجة إيجابية، ونُقلت إلى المستشفى في السابع من أبريل وخضعت للعملية القيصرية في غضون أيام.

وفي السياق ذاته، جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الممرضة كانت حاملًا في شهرها الثامن عندما توفيت، وتوقفت عن العمل في الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل.
كورونا يودي بحياة ممرضة حامل.. والأطباء ينجحون في إنقاذ طفلتها
كورونا يودي بحياة ممرضة حامل.. والأطباء ينجحون في إنقاذ طفلتها
كورونا يودي بحياة ممرضة حامل.. والأطباء ينجحون في إنقاذ طفلتها
كورونا يودي بحياة ممرضة حامل.. والأطباء ينجحون في إنقاذ طفلتها
كورونا يودي بحياة ممرضة حامل.. والأطباء ينجحون في إنقاذ طفلتها
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