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منوعات

دراسة توضح مدى خطورة فيروس كورونا على الحوامل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:23 ص
صدى البلد
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احمد شريف

تشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل ليس لديهن خطر أكبر للإصابة بـ COVID-19 الحاد من النساء الأخريات.


كشفت الدراسة أن خمس نساء حوامل فقط توفوا بسبب COVID-19 ، ويعتقد أنها المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل هذه الإحصائية.


تشير البيانات ، مع ذلك ، إلى أن الأمهات الحوامل لم تعد عرضة للإصابة بمرض شديد، على الرغم من إدراجهن في قائمة الأشخاص غير المحصنين.


بشكل عام ، تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بالعدوى عندما تكون حاملًا بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، لا يوجد دليل يشير إلى أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي من عامة السكان.


ويعتقد أن الدراسة هي الأولى كدراسة واسعة النطاق تبحث في الحمل وصلاته بـ COVID-19.

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