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منوعات

تركت وراءها 3 أطفال.. كورونا يودي بحياة أمريكية بعد أسبوع من ولادة ابنتها

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:17 ص
كورونا يودي بحياة
كورونا يودي بحياة سيدة ثلاثينية بعد أسبوع من ولادة طفلتها
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هدير علاء
توفيت سيدة أمريكية في الحادية والثلاثين من عمرها بعد أسبوع من ولادة طفلتها، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19".

وأفادت تقارير إخبارية بأنه كان قد تم السماح لهذه السيدة "يونيك كلاي"، وهي من مدينة "شيكاغو" ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان، بمغادرة المستشفى على الرغم من معاناتها من أعراض المرض وتأكيد الفحوصات الطبية إصابتها بعدوى "كورونا".

يذكر أن "كلاي"، وهي أم لثلاثة أطفال، وضعت مولودتها في الثلاثين من أبريل الماضي، لكنها عانت من الحمى أثناء مرحلة المخاض، وجاءت نتيجة فحص فيروس "كورونا" الذي خضعت له إيجابية.

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وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عائلة "كلاي" تطالب الآن بمعرفة سبب السماح لها بمغادرة المستشفى رغم التأكد من إصابتها بالفيروس ووجود طفلة حديثة الولادة في رعايتها؛ وذكرت العائلة أن طفلة "كلاي" تبدو في حالة صحية جيدة.

من جانبها، لم تعلق إدارة المستشفى على حالة هذه السيدة، بناءً على قوانين الخصوصية، لكنها قدمت تعازيها لعائلة الأم الراحلة وأعربت عن تعاطفها مع أفراد العائلة، وفقًا لما جاء في تقارير وسائل إعلام محلية.

وتحدث والد هذه السيدة وشقيقتها عن الألم والمعاناة الناجمين عن وفاتها بشكل مفاجئ في تصريح لمحطة تليفزيونية، وتساءلا في الوقت ذاته عن سبب سماح الأطباء لها بالخروج من المستشفى في الأساس، مع التأكيد على مدى استيائهما حيال هذه الخطوة.
تركت وراءها 3 أطفال.. كورونا يودي بحياة أمريكية بعد أسبوع من ولادة ابنتها
تركت وراءها 3 أطفال.. كورونا يودي بحياة أمريكية بعد أسبوع من ولادة ابنتها
تركت وراءها 3 أطفال.. كورونا يودي بحياة أمريكية بعد أسبوع من ولادة ابنتها
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