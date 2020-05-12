تركت وراءها 3 أطفال.. كورونا يودي بحياة أمريكية بعد أسبوع من ولادة ابنتها

توفيت سيدة أمريكية في الحادية والثلاثين من عمرها بعد أسبوع من ولادة طفلتها، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد أو " كوفيد-19 ".





وأفادت تقارير إخبارية بأنه كان قد تم السماح لهذه السيدة "يونيك كلاي"، وهي من مدينة "شيكاغو" ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان، بمغادرة المستشفى على الرغم من معاناتها من أعراض المرض وتأكيد الفحوصات الطبية إصابتها بعدوى "كورونا".





يذكر أن "كلاي"، وهي أم لثلاثة أطفال، وضعت مولودتها في الثلاثين من أبريل الماضي، لكنها عانت من الحمى أثناء مرحلة المخاض، وجاءت نتيجة فحص فيروس "كورونا" الذي خضعت له إيجابية.





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وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عائلة "كلاي" تطالب الآن بمعرفة سبب السماح لها بمغادرة المستشفى رغم التأكد من إصابتها بالفيروس ووجود طفلة حديثة الولادة في رعايتها؛ وذكرت العائلة أن طفلة "كلاي" تبدو في حالة صحية جيدة.





من جانبها، لم تعلق إدارة المستشفى على حالة هذه السيدة، بناءً على قوانين الخصوصية، لكنها قدمت تعازيها لعائلة الأم الراحلة وأعربت عن تعاطفها مع أفراد العائلة، وفقًا لما جاء في تقارير وسائل إعلام محلية.



