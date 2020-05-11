AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

إيطاليا تعلن أول لقاح يقضي على فيروس كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:06 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
يتسابق العلماء من مختلف دول العالم في إنتاج علاج أو لقاح يقضي على فيروس كورونا المستجد، وفي هذا الإطار أعلن عدد من العلماء في إيطاليا اكتشافهم أول لقاح في العالم يمكنه تقليل فرص العدوى بفيروس كورونا المستجد.

يعتقد باحثون من شركة الأدوية Takis Biotech أن الأجسام المضادة التي تنتجها الفئران يمكن أن تمنع البشر من الإصابة بفيروس كوفيد -19 ، ويقول الخبراء إن إنتاجهم  قد يبدأ في الخريف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وقال الرئيس التنفيذي للشركة "لويجي اوريسيتشيو"، "نحن أول ناس  في العالم حتى الآن أثبتنا تحييد الفيروس المستجد بواسطة لقاح"، فيما قام الباحثون بحقن الفئران بشفرة جينية مستنسخة ، ويقولون إن النتائج ممتازة.

كما تم إجراء الاختبارات حتى الآن في معهد Lazzaro Spallanzani الوطني للأمراض المعدية ، لكن الشركة تحتاج إلى دعم الحكومة الإيطالية والشركاء الدوليين لإجراء التجارب السريرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصمم أزياء عالمي يتبرع بـ ملايين الدولارات للحد من كورونا

بعد تجربته على الفئران.. لقاح جديد لعلاج كورونا.. تأثير الفيروس على جسم الإنسان

أمريكا ترسل فئرانا بخلايا مناعية بشرية إلى روسيا لتجريب لقاحات فيروس كورونا

أنباء سارة.. الصين تعلن موعد طرح لقاح كورونا

نتائج مبشرة.. بدء التجارب السريرية لـ لقاح كورونا فى أستراليا

اكتشاف جديد.. هذا الحيوان مفتاح الوقاية من كورونا

ترشيحاتنا

منزوع الرحمة .. شاب عذب كلبه و تركه يأكل أسمنت و زلط .. فيديو

بالأرقام.. شاهد أسعار تذاكر الطيران ما بعد أزمة كورونا

هنخس في رمضان .. مشروب سحري بـ 5 مكونات يفقدك 7 كيلو بالأسبوع

بعد انتشار دعوات التبرع للمستشفيات.. الصحة تهدد بملاحقة مستغلي اسمها

محمد وهدان: البيت الذي لا صلاة فيه يتعرض لـ 4 أمور.. فيديو

انتبه.. 3 أعراض تؤكد انتقال فيروس كورونا عن طريق العينين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير أحمر سيرين عبد النور تثير الجدل .. والجمهور: بتقلدي السندريلا

رغم هروبها من حقيقة ارتباطهما.. 10 صور لـ منة عرفة مع علي غزلان تضعها في مأزق

بـ عدسات زرقاء.. شاهد هنا شيحة في أحدث ظهور