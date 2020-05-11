إيطاليا تعلن أول لقاح يقضي على فيروس كورونا

يتسابق العلماء من مختلف دول العالم في إنتاج علاج أو لقاح يقضي على فيروس كورونا المستجد، وفي هذا الإطار أعلن عدد من العلماء في إيطاليا اكتشافهم أول لقاح في العالم يمكنه تقليل فرص العدوى بفيروس كورونا المستجد.





يعتقد باحثون من شركة الأدوية Takis Biotech أن الأجسام المضادة التي تنتجها الفئران يمكن أن تمنع البشر من الإصابة بفيروس كوفيد -19 ، ويقول الخبراء إن إنتاجهم قد يبدأ في الخريف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وقال الرئيس التنفيذي للشركة "لويجي اوريسيتشيو"، "نحن أول ناس في العالم حتى الآن أثبتنا تحييد الفيروس المستجد بواسطة لقاح"، فيما قام الباحثون بحقن الفئران بشفرة جينية مستنسخة ، ويقولون إن النتائج ممتازة.





كما تم إجراء الاختبارات حتى الآن في معهد Lazzaro Spallanzani الوطني للأمراض المعدية ، لكن الشركة تحتاج إلى دعم الحكومة الإيطالية والشركاء الدوليين لإجراء التجارب السريرية.