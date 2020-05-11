منزوع الرحمة .. شاب عذب كلبه و تركه يأكل أسمنت و زلط .. فيديو

تداول رواد التواصل الإجتماعي صور لكلب في حالة سيئة للغاية ، أكلت الحشرات جسده وساءت حالته الصحية بسبب تغذيته الخاطئة التي تعرض لها وعلامات الضرب الواضحة في جسده.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن أحد الشباب كان مولع بتربية الكلاب ولكن لسبب غامض قرر ذلك الشاب معاملة الكلب بقسوة شديدة .





وظهرت خلال الصور المتداولة حالة الكلب السيئة التي وصل إليها بعد ترك صديقه له في الشارع بلا مأوى ، وكان يضع في الطعام زلط و أسمنت و كأنه يعذبه لجرم خطير ارتكبه .





هرب الكلب بعد أسبوع من العذاب على يد صديقه، وعثر عليه أحد الشباب في الشارع وهو يحتضر فقام بتضميد جراحة وذهب إلى طبيب بيطري لعلاجه.





لم يتمكن الكلب من تحمل الألم الذي تعرض له وتوفي بعد أيام من العثور عليه، وألقت الشرطة القبض على صاحبه الذي عذبه واتضح أنه مريض نفسي .