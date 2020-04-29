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منوعات

بعد انتظار 20 يوما بسبب كورونا.. شاهد لحظة لقاء أب وأم بطفليهما التوأم لأول مرة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:40 م
لحظة لقاء أب وأم
لحظة لقاء أب وأم بطفليهما التوأم لأول مرة
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هدير علاء
لم يتمكن الأبوين "جينيفر" و"أندريه لوباتش"، وهما من ولاية "ميشيجان" الأمريكية، من تمالك مشاعرهما لحظة لقاء طفليهما التوأم للمرة الأولى، بعد 20 يومًا من ولادتهما، حيث حالت إصابة الأبوين بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" دون قدرتهما على رؤية الصغيرين عقب الولادة مباشرة.

لكن لحسن الحظ، فقد تعافيا من الفيروس المميت، وأصبح الآن في إمكانهما رؤية طفليهما عن قرب وحملهما بعد عناء وانتظار طويل؛ وانتشرت على الإنترنت لقطات ترصد لحظة اجتماع شمل العائلة لأول مرة على الإطلاق.

وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الطفلين "ميتشل" و"ماكسيم" ظلا منذ ولادتهما في الثالث من أبريل الجاري في إحدى المستشفيات بمدينة "تروي" في ولاية "ميشيجان".

وكانا الوالدان اضطرا إلى البقاء بعيدًا عن طفليهما حديثي الولادة لمدة 20 يومًا، إثر تشخيص إصابة الأب بـ"كورونا" قبيل الولادة مباشرة؛ وتولت ممرضات بالمستشفى رعاية الطفلين، ولم يكن في إمكان الأبوين رؤيتهما سوى عبر مكالمات فيديو، خاصة وأن الفحوصات الطبية أكدت إصابة الأم بدورها بالعدوى بعد ذلك.

وقالت الأم في تصريح لوسائل إعلام محلية إنها أصيبت بنوبة اكتئاب ما بعد الولادة جراء تشخيص إصابتها بالفيروس وإبعادها عن طفليها بعد الولادة مباشرة لتجنب نشر العدوى، حيث نُقلت إلى غرفة أخرى حتى تتعافى، لكنها وزوجها قاما مؤخرًا بزيارة وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى، حيث كان الطفلان في انتظارهما.

واستطاعا بعد ذلك اصطحاب "ميتشل" إلى المنزل، لكن شقيقه "ماكسيم" مازال في العناية المركزة، ولذلك فهما يتبادلان الأدوار بحيث يتوجه أحدهما لزيارته بالمستشفى ويظل الآخر في المنزل برفقة "ميتشل".
بعد انتظار 20 يوما بسبب كورونا.. شاهد لحظة لقاء أب وأم بطفليهما التوأم لأول مرة
بعد انتظار 20 يوما بسبب كورونا.. شاهد لحظة لقاء أب وأم بطفليهما التوأم لأول مرة
بعد انتظار 20 يوما بسبب كورونا.. شاهد لحظة لقاء أب وأم بطفليهما التوأم لأول مرة
بعد انتظار 20 يوما بسبب كورونا.. شاهد لحظة لقاء أب وأم بطفليهما التوأم لأول مرة
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