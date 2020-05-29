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منوعات

شاهد .. لقطات مروعة لمرضى كورونا في شوارع إيران

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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احمد شريف

أظهرت لقطات مروعة لمرضى فيروس كورونا ينهارون في شوارع إيران، وسط مزاعم بأن جائحة فيروس كورونا التاجي في البلاد بدأت في الظهور بالسفارة الصينية في طهران قبل ثلاثة أسابيع من الإعلان عن أول حالة رسمية لها.


ويوضح أحد  المقاطع الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية ، انهيار رجل على الرصيف في زاهدان ، جنوب شرق إيران وهو يسعل ويتألم بشدة  بشكل واضح.  



وفي مكان آخر ، تستلقي امرأة على وجهها على أرضية محطة مترو بينما يمنحها المارة مساحة واسعة للتمكن من التنفس



ويأتي ذلك مع تزايد عدم الثقة بشأن التستر المزعوم للحكومة الإيرانية على الوباء ، مع مخاوف من أن يكون عدد القتلى خمسة أضعاف ما تم الإبلاغ عنه.




تظهر سجلات سيارات الإسعاف التي تم تسليمها إلى صحيفة أن ثلاثة موظفين إيرانيين في السفارة الصينية في طهران تم نقلهم إلى المستشفى مع أعراض كورونا يوم 28 يناير.




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