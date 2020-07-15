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منوعات

شاهد.. لحظة اعتداء عميل على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير بسبب كمامة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:23 م
اعتداء عميل على موظف
اعتداء عميل على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير بسبب كمامة
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة اعتداء عميل على موظف في مطعم وجبات سريعة شهير بسبب خلاف بشأن استخدام الكمامة الواقية.

وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن هذه الواقعة حدثت في "هونج كونج" صباح أمس، الثلاثاء؛ وتحقق الشرطة حاليًا في الأمر وتعمل على تحديد مكان وهوية المعتدي.


وجاء في تقارير وسائل إعلام محلية أن العميل لم يكن مرتديًا كمامة واقية عند دخوله إلى المطعم، وأصيب بنوبة غضب بعد أن ذكره أحد العاملين بضرورة ارتداء الكمامة في ظل أزمة وباء "كورونا" وزيادة حالات الإصابة في المنطقة.

وسارع الزبون آنذاك باقتحام المنطقة المخصصة للعاملين وصرخ في وجه الضحية ثم انهال عليه بالضرب المبرح حتى أسقطه أرضًا، وواصل بعد ذلك ركله مرارًا وتكرارًا، في حين انتابت حالة من الصدمة والذهول كافة المتواجدين بالمطعم.


وعقب اعتدائه على الضحية، سارع بمغادرة المطعم مع سيدة كانت برفقته هناك، في حين أبلغت إدارة المطعم الشرطة بشأن الواقعة؛ وتسعى السلطات للتوصل إلى المعتدي أو أي معلومات عنه، ومازالت التحقيقات جارية.

جدير بالذكر أن الضحية يتلقى العلاج في مستشفى محلي، حيث تعرض لإصابات في وجهه جراء الاعتداء عليه.

شاهد.. لحظة اعتداء عميل على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير بسبب كمامة
شاهد.. لحظة اعتداء عميل على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير بسبب كمامة
شاهد.. لحظة اعتداء عميل على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير بسبب كمامة
شاهد.. لحظة اعتداء عميل على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير بسبب كمامة
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