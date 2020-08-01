AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:58 ص
عامل يتحول لمليونير
عامل يتحول لمليونير بين ليلة وضحاها برصيد 6 ملايين دولار
Advertisements
هدير علاء
بعد أن فقد وظيفته بسبب أزمة وباء "كورونا"، ابتسم الحظ لمواطن استرالي في أواخر العقد الثاني من عمره وتحول إلى مليونير بين ليلة وضحاها برصيد يتجاوز 5.8 مليون دولار، وذلك بعد أن ربح بشكل غير متوقع في مسابقة يانصيب.

وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفائز سعيد الحظ، والذي كان يعمل كحارس أمن، قد قرر شراء تذكرة يانصيب بالصدفة أثناء شراء البقالة من أجل ابنته ذات الثلاثة أعوام، وذلك بعد أن لاحظ وجود لافتة خاصة بمسابقة يانصيب وفكر في أن يجرب حظه.


جدير بالذكر أن الفائز، وهو من مدينة مدينة "أرمادال" الواقعة جنوب شرق منطقة "بيرث" الأسترالية، تفقد تذكرة اليانصيب التي كان قد اشتراها بعد أن علم من الأخبار أن صاحب التذكرة الرابحة في السحب الذي أُجري مساء يوم الثلاثاء الماضي لم يتقدم بعد للمطالبة بجائزته المالية، ومن هنا اكتشف فوزه في مسابقة اليانصيب.

وقال الفائز، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في تصريحات للمسئولين عن المسابقة إن كل ما كان يرغب في فعله عقب علمه بهذا الخبر هو العودة إلى منزله ومعانقة طفلته، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع إطلاقًا أن يبتسم له الحظ ويربح مثل هذه الجائزة الخيالية.


وأكد أن لديه خططًا عديدة بشأن ما سيفعله بأموال الجائزة، مضيفًا أن أول شخص يخطط لإخباره بشأن فوزه المفاجئ هو شقيقه، حيث أوضح أن الأخير كان يكافح من أجل شراء مسكن، والآن وبعد فوزه فسوف يقوم هو بتحقيق حلمه.

وأشار كذلك إلى أنه يخطط للعودة لاستكمال دراسته الجامعية، وشراء سيارة جديدة لوالدته، كما سيشتري منزلًا من أجل عائلته.
بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها
بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها
بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فوزهما بملايين في مسابقة يانصيب.. زوجان يقعان ضحية لعملية سطو.. تفاصيل

بعد 38 عامًا من المحاولات.. فوز زوجين مسنين بـ410 ملايين دولار في اليانصيب

ضربة حظ.. سيدة تصبح مليونيرة بين ليلة وضحاها برصيد 50 مليون دولار

بعد فوزه بـ22 مليون دولار.. مسن يتخلى عن نصف مبلغ الجائزة لسبب يذهل العقول

ترشيحاتنا

هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. وفريق تركي آل الشيخ أبرز المهتمين بضمه

تحذير جديد.. منظمة الصحة العالمية: آثار جائحة كورونا تمتد لعقود

بسيطة وناعمة.. كندة علوش بإطلالة جذابة تكشف خسارتها للوزن

بملابس مكشوفة.. ميريام فارس بإطلالة جريئة داخل حمام السباحة

أخبار الحوادث.. هشام خلص على أمه ورمى أخوه من الرابع.. وزوجة تطلب الطلاق: اتهمني في أخلاقي

بـ هوت شورت.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها

لـ السهرة .. طريقة عمل أيس كريم زبادي بالتوت