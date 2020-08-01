بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها

بعد أن فقد وظيفته بسبب أزمة وباء "كورونا"، ابتسم الحظ لمواطن استرالي في أواخر العقد الثاني من عمره وتحول إلى مليونير بين ليلة وضحاها برصيد يتجاوز 5.8 مليون دولار، وذلك بعد أن ربح بشكل غير متوقع في مسابقة يانصيب





وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفائز سعيد الحظ، والذي كان يعمل كحارس أمن، قد قرر شراء تذكرة يانصيب بالصدفة أثناء شراء البقالة من أجل ابنته ذات الثلاثة أعوام، وذلك بعد أن لاحظ وجود لافتة خاصة بمسابقة يانصيب وفكر في أن يجرب حظه.









جدير بالذكر أن الفائز، وهو من مدينة مدينة "أرمادال" الواقعة جنوب شرق منطقة "بيرث" الأسترالية، تفقد تذكرة اليانصيب التي كان قد اشتراها بعد أن علم من الأخبار أن صاحب التذكرة الرابحة في السحب الذي أُجري مساء يوم الثلاثاء الماضي لم يتقدم بعد للمطالبة بجائزته المالية، ومن هنا اكتشف فوزه في مسابقة اليانصيب.





وقال الفائز، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في تصريحات للمسئولين عن المسابقة إن كل ما كان يرغب في فعله عقب علمه بهذا الخبر هو العودة إلى منزله ومعانقة طفلته، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع إطلاقًا أن يبتسم له الحظ ويربح مثل هذه الجائزة الخيالية.









وأكد أن لديه خططًا عديدة بشأن ما سيفعله بأموال الجائزة، مضيفًا أن أول شخص يخطط لإخباره بشأن فوزه المفاجئ هو شقيقه، حيث أوضح أن الأخير كان يكافح من أجل شراء مسكن، والآن وبعد فوزه فسوف يقوم هو بتحقيق حلمه.



