مسجد بسيدني يمنح إذنا بحضور 400 مصل للاحتفال بعيد الأضحى.. صور

حصل مسجد في سيدني بأستراليا، على إذن للسماح لما يصل إلى 400 من المصلين للاحتفال بعيد الأضحى، على الرغم من تفشي فيروس كورونا بسبب التجمعات بالكنائس والجنازات.

وسيجتمع المصلون في مسجد أوبورن جاليبولي في غرب سيدني خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال بأحد الأيام المقدسة في التقويم الإسلامي.

سيخضع الحاضرون لفحوصات درجة الحرارة، ويجب عليهم تسجيل الدخول، وارتداء قناع، وإحضار سجادات الصلاة الخاصة بهم وسيحتاجون أيضًا إلى مراعاة قواعد المباعدة الاجتماعية أثناء الصلاة.

وسيتم تقسيمها إلى أربع مناطق، والتي تشمل مستويين من المسجد، وقاعة للأحداث وموقف للسيارات، وستقتصر كل منطقة على 100 شخص تحت قيود فيروسات التاجية.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، سيسمح المسجد فقط بحضور 400 شخص كحد أقصى - أقل بكثير من عدة آلاف ممن يتجمعون عادة للاحتفال بالعيد.

يأتي إعفاء المسجد لمرة واحدة بعد أن تم ربط حالتين بالفيروس التاجي بكنيسة و4 أخرى مرتبطة بجنازة في سيدني.