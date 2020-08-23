شاهد .. ضابطة أمريكية تطلق النار صوب رأس كلب شرس بعد هجومه على كلبها

كشفت لقطات صادمة لضابطة شرطة تطلق النار من سلاحها الناري على كلب من فصيلة البيتبول من مسافة قريبة، أثناء سيرها مع كلبها بالقرب من سياج حديدي.





ويوضح فيديو نشرته صحيفة ديلي ميل، تم تسجيله في حديقة أمامية في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان بالولايات المتحدة ، اللحظة التي تجثو فيها ضابطة الشرطة على ركبتيها وتطلق الرصاص على رأس الكلب لتقتله في الحال.





ويبين مقطع الفيديو ، الكلب الابيض وهو يمسك بكلب آخر من خلال القضبان المعدنية للسياج.





ولإنهاء هذا الأمر، جثت ضابطة شرطة على ركبتيها ووجهت مسدسها في وجه الكلب الشرس وأطلقت النار في رأسه، ليترك الكلب الشرس الكلب الآخر ويتدحرج على الأرض ، متشنجًا ويرتجف بينما تراقبه ضابطة الشرطة.



