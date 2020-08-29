ضبط غواصة تحمل كوكايين بقيمة 18 مليون دولار في كولومبيا.. فيديو

اعترضت السلطات الكولومبية غواصة محملة بالمخدرات كانت تنقل كوكايين بقيمة 18 مليون دولار لصالح عصابة كارتل المكسيك الخطيرة.





وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم ضبط مخدرات ذات الكمية الضخمة على بعد 52 ميلا قبالة مدينة توماكو الساحلية على المحيط الهادئ يوم الأحد وأدت إلى القبض على ثلاثة أفراد كانوا يحرسون الغواصة.





ووفقًا لوزارة الدفاع الوطني الكولومبية، تبلغ قيمة الغواصة 1.2 مليون دولار ولديها مساحة كافية لنقل ما يصل إلى ثلاثة أطنان من الكوكايين.





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وكان تم تجهيز الغواصة بنظام ملاحة خاص عبر الأقمار الصناعية برمج وصولها إلى خاليسكو ، المكسيك ، في الأسبوع الأول من سبتمبر.





وكشفت تقارير استخباراتية أن الشحنة قد رتبت من قبل عصابة الكارتل المعروفة باسم المجموعات المسلحة المنظمة ، التي تعتبر واحدة من أخطر العصابات الإجرامية في كولومبيا التي لها صلات بجرائم القتل والاختطاف في مقاطعتي نارينيو وكاوكا.