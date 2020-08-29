AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ضبط غواصة تحمل كوكايين بقيمة 18 مليون دولار في كولومبيا.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:31 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

اعترضت السلطات الكولومبية غواصة محملة  بالمخدرات كانت تنقل كوكايين بقيمة 18 مليون دولار لصالح عصابة كارتل المكسيك  الخطيرة.


وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم ضبط مخدرات ذات الكمية الضخمة على بعد 52 ميلا قبالة مدينة توماكو الساحلية على المحيط الهادئ يوم الأحد وأدت إلى القبض على ثلاثة أفراد كانوا يحرسون الغواصة.


ووفقًا لوزارة الدفاع الوطني الكولومبية، تبلغ قيمة الغواصة 1.2 مليون دولار ولديها مساحة كافية لنقل ما يصل إلى ثلاثة أطنان من الكوكايين.


أقرأ أيضا:

شاهد .. لحظة عثور الشرطة البريطانية على كوكايين بـ 5 ملايين جنيه استرليني في مكان خفي بشاحنة


 وكان تم تجهيز الغواصة بنظام ملاحة خاص عبر الأقمار الصناعية برمج وصولها إلى خاليسكو ، المكسيك ، في الأسبوع الأول من سبتمبر.


وكشفت تقارير استخباراتية أن الشحنة قد رتبت من قبل عصابة الكارتل المعروفة باسم  المجموعات المسلحة المنظمة  ، التي تعتبر واحدة من أخطر العصابات الإجرامية في كولومبيا التي لها صلات بجرائم القتل والاختطاف في مقاطعتي نارينيو وكاوكا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السلطات الكولومبية: ضبط شحنة مخدرات بربع مليار دولار في عملية مشتركة مع الولايات المتحدة

ظهور عسكري مرعب لعصابة الكارتل بالمكسيك .. فيديو

اسطبلات ضخمة لتجارة الكوكايين.. سقوط أكبر شبكة مخدرات في هولندا.. تفاصيل

العصابة الأكثر رعبا بالمكسيك يحملون صورة بن لادن

شاهد .. لحظة عثور الشرطة البريطانية على كوكايين بـ 5 ملايين جنيه استرليني في مكان خفي بشاحنة

ترشيحاتنا

أنا يتقالي أقعد في البيت| أول رد من توفيق عبد الحميد على تويتة أشعلت السوشيال ميديا

الصحة: تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 وفاة

شاهد.. رد فرجاني ساسي على رسالة أحمد عيد عبد الملك بعد أزمة مباراة المقاولون

بعد إعطائه منحة لدراسة الطب| تفاصيل أول لقاء لوزير التعليم العالي بـ طالب الفريسكا

بعد عام من فوز آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام.. الجارديان: إثيوبيا تغرق في العنف

حقوق الزوجة عند الخلع.. 5 ممتلكات تتنازل عنها للزوج شرعا وقانونا

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها