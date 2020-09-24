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منوعات

موظفة أهانتها مديرتها في العمل فقررت الانتقام حتى سجنت.. تفاصيل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:15 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لم تتحمل عاملة تنظيف الشعور بالإهانة من قبل مديرتها، فقررت أن تثأر لكرامتها حتى وإن كلفها الأمر السجن، وبالفعل شرعت في تنفيذ خطة الانتقام التي أوصلتها إلى قضبان السجن.

قامت العاملة والتي تدعى "أورورا إياكومي" بوضع سائل تنظيف في كوب القهوة الخاص بمديرتها في العمل والتي تدعى " أنجلينا راشينوفا" وذلك بعد أن جادل الاثنان حول مشكلة في العمل.

لم تكن العاملة والمديرة على وفاق مع بعضهما البعض فكان هناك تاريخ من التوتر المرتبط بالعمل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وكانت العاملة قد توجهت إلى ارتكاب هذا العمل الانتقامي، بعد أن شعرت بالإهانة، فور قيام المديرة بتأديبها في العمل، وقال المدعي العام "فيليب ألمان" للمحكمة إنه كان هناك "تاريخ من التوتر المرتبط بالعمل بين إياكومي ومديرتها".

وأوضحت أنه في يوم الحادث ، تركت السيدة "راشينوفا" التي أشرفت على عمل "إياكومي" في محطة سكة حديد، قارورة في مجمع عمال النظافة داخل المحطة.

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قال ألمان: "عندما عادت ، تناولت رشفة من قارورة القهوة ، وشعرت على الفور بإحساس حارق على شفتيها وبصقت محتوياتها".

تم تنبيه الشرطة وفحص الضباط لقطات كاميرات المراقبة ، وفتشوا الخزائن وفحصوا قارورة القهوة ومحتوياتها، وبعد معاينة كاميرا المراقبة وضح قيام "اياكومي" بوضع السائل في الكوب. 

وقالت إياكومي ، وهي من رومانيا ، للشرطة إنها "تواجه مشكلة" مع رايتشينوفا ، وأنها خضعت لجلسة استماع تأديبية داخلية في شركتها، وحاولت تبرير فعلتها بأنها مزحة، وكان قد حكم عليها بالسجن جراء هذا الفعل الانتقامي.

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