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منوعات

كلب بيتبول ينهش رأس طفلة ووالدتها تفشل في إنقاذها.. صور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
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مريم صليب
هجم كلب بيتبول شرس على الطفلة سافانا كولمان، خارج منزلها في ولاية أوهايو عندما أحضرت عائلة أحد الأصدقاء كلبهم الشرس الذين اعتقدوا أنهم أحكموا السيطرة عليه خارج المنزل من خلال ربطه في قطعة حديدية بالقرب من المنزل. 

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن الكلب هجم على الفتاة أثناء لعبها بالكرة خارج المنزل، وبالرغم من ربطه بإحكام؛ إلا أنه أفلت جسده من الحبل وهاجم الصغيرة .

ووفقاً للتقارير الطبية؛ غرس الكلب أنيابه الحادة في رأس الصغيرة ، وكلما حاولت الإفلات منه؛ كانت يغرسها أكثر، وقال الأطباء إنه نهش رأسها.

وهرعت والدة سافانا للخروج من منزل العائلة لتجد ابنتها ملطخة بالدماء بعد أن نهشها الكلب، فقالت :"كانت إبنتي ترتدي قميصًا أبيض وحذاء أبيض ، وعندما خرجت وجدتهما ملطخان بالدماء و شعر ابنتها البني بين أنياب الكلب " . 

ونقلت سافانا إلى مستشفى للأطفال حيث أمضت 5 ساعات في الجراحة بسبب الجروح البالغة التي أصيبت بها بسبب ما قام به الكلب، واضطر الأطباء إلى حلق شعرها حتى يتمكنوا من إتمام العملية الجراحية التي بلغت 9 جروح في رأسها فقط.
كلب بيتبول ينهش رأس طفلة ووالدتها تفشل في إنقاذها.. صور
كلب بيتبول ينهش رأس طفلة ووالدتها تفشل في إنقاذها.. صور
كلب بيتبول ينهش رأس طفلة ووالدتها تفشل في إنقاذها.. صور
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