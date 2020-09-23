بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بعد اضطرارها إلى إلغاء حفل زفافها بسبب جائحة كورونا، تلقت عروس بريطانية خبرًا مؤلمًا قلب حياتها رأسًا على عقب، حيث اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الثدي.





وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه كان من المقرر أن يقام حفل زفاف العروس "أليسون ميلز"، البالغة من العمر 43 عامًا، وشريك حياتها "رود كليمنتس" في بداية الشهر الجاري، لكنها اضطرت إلى إلغائه في ظل القيود والإجراءات الوقائية الصارمة المفروضة في المملكة المتحدة للسيطرة على تفشي الوباء، وذلك رغبة منها في تواجد أفراد عائلتها وأحبائها في مراسم عقد قرانها.









وبعد مضي أسبوع تقريبًا على إلغاء حفل الزفاف ، تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة وسرطان العقد الليمفاوية.





وقررت "ميلز"، وهي من مدينة "ليفربول" البريطانية، في أعقاب ذلك مشاركة قصتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أملًا في زيادة الوعي بشأن مرض السرطان وتشجيع غيرها من السيدات على إجراء فحوصات طبية دورية.









ونقلت الصحيفة البريطانية عن "رود كليمنتس"، خطيب المريضة، قوله إن التشخيص كان صادمًا بالنسبة إليها وللعائلة بأكملها، خاصة وأن الأطباء اعتقدوا في البداية أنها لا تعاني من مشكلة خطيرة.



