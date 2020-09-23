AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:04 م
بعد إلغاء حفل زفافها
بعد إلغاء حفل زفافها بسبب كورونا.. عروس تتلقى خبرًا مؤلمًا
Advertisements
هدير علاء
بعد اضطرارها إلى إلغاء حفل زفافها بسبب جائحة كورونا، تلقت عروس بريطانية خبرًا مؤلمًا قلب حياتها رأسًا على عقب، حيث اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الثدي.

وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه كان من المقرر أن يقام حفل زفاف العروس "أليسون ميلز"، البالغة من العمر 43 عامًا، وشريك حياتها "رود كليمنتس" في بداية الشهر الجاري، لكنها اضطرت إلى إلغائه في ظل القيود والإجراءات الوقائية الصارمة المفروضة في المملكة المتحدة للسيطرة على تفشي الوباء، وذلك رغبة منها في تواجد أفراد عائلتها وأحبائها في مراسم عقد قرانها.


وبعد مضي أسبوع تقريبًا على إلغاء حفل الزفاف، تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة وسرطان العقد الليمفاوية.

وقررت "ميلز"، وهي من مدينة "ليفربول" البريطانية، في أعقاب ذلك مشاركة قصتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أملًا في زيادة الوعي بشأن مرض السرطان وتشجيع غيرها من السيدات على إجراء فحوصات طبية دورية.


ونقلت الصحيفة البريطانية عن "رود كليمنتس"، خطيب المريضة، قوله إن التشخيص كان صادمًا بالنسبة إليها وللعائلة بأكملها، خاصة وأن الأطباء اعتقدوا في البداية أنها لا تعاني من مشكلة خطيرة.

وتخضع "ميلز" في الوقت الحالي للعلاج الكيماوي في مركز طبي متخصص في علاج السرطان.
بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب
بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطأ غير مقصود يشوه وجه العروس.. رقصة رومانسية لعروسين تتحول إلى كابوس

حريق مفاجئ يفسد فرحة عروسين أثناء الترتيب لحفل زفافهما.. اعرف القصة

جلسة تصوير مرعبة.. عروسان يخاطران بحياتهما على حافة جرف شاهق من أجل صور الزفاف

بعد زواجها من حب حياتها بأيام معدودة.. عروس تخسر معركتها ضد السرطان

لتحقيق حلم والدتها المصابة بمرض مزمن| عروس تقيم حفل زفافها في المستشفى.. شاهد

ترشيحاتنا

كالديرون يقترب من خلافة كارتيرون فى الزمالك وباتشيكو ينافسه بقوة

أقدم شوارع العالم ... شارع فؤاد شاهد على تاريخ عروس البحر المتوسط

شكاوى الأهلي والجبلاية والحكام واليد ضد مرتضى منصور.. على مائدة اللجنة الأولمبية

مع زوجها.. حنان مطاوع تلفت انتباه متابعيها بإطلالتها الجذابة

دعاء الزواج للتحصين في ليلة الدخلة

عمر ربيع ياسين: تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لـ بيراميدز خلال أيام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة