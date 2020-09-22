عروس تصدم معازيم حفل زفافها بقائمة شروط ومحظورات صارمة.. اعرف الحكاية

تسببت عروس في إصابة الضيوف المدعوين إلى حفل زفافها بحالة من الذهول إثر قيامها بإرسال لائحة تتضمن مجموعة من الشروط والمحظورات الجنونية، من بينها على سبيل المثال المطالبة بعدم تحدث أي من الضيوف معها إطلاقًا فضلًا عن إحضار هدية لا تقل قيمتها عن 75 دولارًا، وإلا فلن يُسمح لهم بالدخول.





وأثارت هذه اللائحة موجة سخرية على منصات التواصل الاجتماعي بعد قيام أحد المدعوين بمشاركة لقطة لها عبر منصة "Reddit" في الأيام الأخيرة، بعد أن تلقاها عبر البريد الإلكتروني قبيل حفل الزفاف









وقد ورد في بداية رسالة البريد الإلكتروني أنها مُرسلة من قبل منسقة حفل الزفاف بهدف التأكد من عدد الحاضرين، قبل أن تبدأ مرسلتها في سرد قائمة القواعد والشروط التي حددتها العروس، وأولها ضرورة الحضور مبكرًا قبل موعد بدء المراسم بفترة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة.





بالإضافة إلى عدم ارتداء ألوان مثل الأبيض أو الكريمي أو العاجي، وعدم المبالغة في تسريحات الشعر والحضور إما بشعر منسدل أو على شكل ذيل حصان مع عدم وضع مكياج كامل أو تسجيل صور ومقاطع فيديو خلال مراسم عقد القران









ليس ذلك فحسب، حيث تضمنت قائمة القواعد أيضًا مطالبة الضيوف بعدم التحدث إلى العروس إطلاقًا، وعدم تصفح موقع "فيسبوك" أو مشاركة أي صور من حفل الزفاف سوى تحت هاشتاج معين حددته العروس؛ أما الشرط الأخير فكان ضرورة إحضار هدية بقيمة 75 دولارًا أو أكثر وإلا فلن يُسمح للضيف بالدخول.



