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منوعات

شركة طيران إيطالية تعلن عن رحلات "مؤمنة ضد كورونا" بشروط صارمة.. تفاصيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:02 م
شركة طيران إيطالية
شركة طيران إيطالية تعلن عن رحلات مؤمنة ضد كورونا بشروط صارمة
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هدير علاء
أعلنت شركة الطيران الوطنية الإيطالية "أليتاليا" عن عزمها البدء في تجربة جديدة تهدف إلى توفير مستوى إضافي من الحماية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك من خلال تسيير رحلات جوية داخلية بين مدينتي "روما" و"ميلانو"، بحيث يتعين على كل راكب تأكيد أنه خضع لفحص "كورونا" وجاءت النتيجة سلبية.

ويشار إلى مثل هذه الرحلات الجوية باسم "Covid-tested".


وجاء في تقرير لشبكة "CNN" الإخبارية أنه يمكن التأكد من عدم إصابة أي من المسافرين بالعدوى المميتة إما من خلال خضوع المسافر لفحص كورونا في غضون مدة الـ72 ساعة التي تسبق موعد الرحلة، مع إحضار نتيجة الفحص السلبية برفقته إلى المطار، أو من خلال الخضوع لفحص سريع في منشأة اختبارات كورونا بالمطارات؛ وسيكون لهذه الرحلات خط تفتيش أمني مخصص لها بهدف توفير مزيد من الأمان.

وأوضحت شركة الطيران الإيطالية في بيان لها أن نتيجة الفحص السلبية وحدها لا تكفي كي يتم السماح لأي من المسافرين بالصعود على متن مثل هذه الرحلات الجوية، إذ أنه من الضروري أن يقوم طبيب متخصص بالتأكد من صحة الشهادة المقدمة من المسافرين.


على الرغم من أن الإجراء الخاص باختبارات كورونا في حد ذاته لا يختلف كثيرًا عن الإجراءات الوقائية التي تطبقها العديد من شركات الطيران حول العالم، إلا أن وصف الرحلات الجوية بكونها "Covid-tested"، في إشارة إلى أن المتواجدين على متنها خضعوا لفحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بالعدوى، يمكن أن يعطي شعورًا بالراحة والأمان بشكل خاص للركاب الذين يشعرون بالقلق حيال الصعود على متن الطائرات في ظل الجائحة.

وأفاد تقرير "CNN" بأن بعضًا من هذه الرحلات متاح بالفعل للحجز عبر الموقع الإلكتروني لشركة الطيران، بنفس سعر الرحلات العادية التي تسيرها الشركة على نفس المسار.
شركة طيران إيطالية تعلن عن رحلات "مؤمنة ضد كورونا" بشروط صارمة.. تفاصيل
شركة طيران إيطالية تعلن عن رحلات "مؤمنة ضد كورونا" بشروط صارمة.. تفاصيل
شركة طيران إيطالية تعلن عن رحلات "مؤمنة ضد كورونا" بشروط صارمة.. تفاصيل
شركة طيران إيطالية تعلن عن رحلات "مؤمنة ضد كورونا" بشروط صارمة.. تفاصيل
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