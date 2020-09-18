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منوعات

شركة طيران شهيرة تستعين بـ روبوتات متطورة للحد من تفشي كورونا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:45 م
شركة طيران تستعين
شركة طيران تستعين بـ روبوتات متطورة للحد من تفشي كورونا
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هدير علاء
كشفت شركة طيران "يونايتد إيرلاينز- United Airlines" الأمريكية عن استخدامها لـ روبوتات عالية التقنية في تطهير وتعقيم مقصورات طائراتها برذاذ مضاد للميكروبات في إطار إجراءات الحد من تفشي جائحة كورونا.

وشاركت شركة الطيران الأمريكية لقطات مصورة لأحد روبوتاتها المستخدمة في عملية تعقيم مقصورات الطائرات؛ ويُطلق على الروبوتات اسم "NovaRover"، ويعمل كل منها عن طريق رش مادة مضادة للميكروبات في أنحاء مقصورة الطائرة، والتي تشكل "حاجزًا وقائيًا طويل الأمد" على الأسطح المختلفة داخل الطائرة، بما فيها المقاعد ومساند الذراعين وهكذا.


ويمكن للرذاذ تغطية كافة الأسطح على متن الطائرة في نطاق 12 قدمًا في المرة الواحدة؛ وقد أفاد أحد مسئولي شركة الطيران الأمريكية بأن هذا النظام الجديد يضيف مستوى إضافيًا من الحماية لطاقم الطائرة والعملاء على متن الطائرات.

وجاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن الرذاذ أو المادة المستخدمة في تعقيم الطائرات هي من تصنيع شركة نيوزيلندية متخصصة في مجال تصنيع المنتجات الكيماوية وتطوير محاليل مضادات الميكروبات.


ويأتي هذا الإجراء الجديد جنبًا إلى جنب مع إجراءات الوقاية الحالية التي تطبقها الشركة للحد من تفشي الوباء المميت، والتي تشمل التباعد الاجتماعي وقياس درجات حرارة الموظفين ومضيفات الطائرة وإلزام أفراد الطاقم والركاب بارتداء الكمامات الواقية.

يشار إلى أن روبوتات "NovaRovers" تستخدم حاليًا على متن الطائرات في مطار "شيكاغو أوهير الدولي" بولاية "إلينوي" الأمريكية، لكن شركة الطيران تخطط للتوسع في استخدام الروبوتات في عشرة مطارات وعبر شبكتها.
شركة طيران شهيرة تستعين بـ روبوتات متطورة للحد من تفشي كورونا
شركة طيران شهيرة تستعين بـ روبوتات متطورة للحد من تفشي كورونا
شركة طيران شهيرة تستعين بـ روبوتات متطورة للحد من تفشي كورونا
شركة طيران شهيرة تستعين بـ روبوتات متطورة للحد من تفشي كورونا
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