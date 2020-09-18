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منوعات

حادث تصادم ينهي حياة مريض بأزمة قلبية أثناء نقله إلى المستشفى.. تفاصيل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:25 م
حادث تصادم ينهي حياة
حادث تصادم ينهي حياة مريض أثناء نقله إلى المستشفى
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هدير علاء
أسفر حادث اصطدام شاحنة إطفاء بسيارة إسعاف في مدينة "نيويورك" الأمريكية عن مصرع مريض في التاسعة والخمسين من عمره أثناء نقله إلى مستشفى للاشتباه في إصابته بنوبة قلبية، كما تعرضت شقيقته التي كانت برفقته آنذاك لإصابات خطيرة تركتها في حالة حرجة.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الحادث وقع أمس، الخميس، إثر اصطدام شاحنة الإطفاء بأحد جوانب سيارة الإسعاف عند تقاطع طرق في حي "بروكلين" بالمدينة الأمريكية.


وفي أعقاب ذلك، تم إعلان وفاة المريض الذي كان متواجدًا داخل سيارة الإسعاف، ويُدعى "جميل المنصوري"، وهو مهاجر من اليمن.

وأفاد أفراد عائلة المريض الراحل بأن شقيقته ذات الـ35 عامًا، التي كانت ترافقه إلى المستشفى وقت الحادث، تعرضت لإصابات مروعة وهي الآن في غيبوبة، ووصل زوجها إلى موقع الحادث بعد أن عجز عن التواصل معها عبر الهاتف، فقام بتتبع هاتفها.


وأسفر الحادث أيضًا عن إصابة اثنين من طاقم سيارة الإسعاف و6 من رجال الإطفاء، لكن حالتهم مستقرة في الوقت الحالي.

يذكر أن شاحنة الإطفاء كانت في طريقها للسيطرة على حريق هائل على مقربة من موقع الحادث.

وتداولت مواقع إخبارية عالمية لقطات مصورة للحظة التصادم سجلتها كاميرات مراقبة على الطريق، بالإضافة إلى لقطات أخرى ترصد الأضرار الناجمة عن الحادث؛ وتجري السلطات حاليًا تحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث.


حادث تصادم ينهي حياة مريض بأزمة قلبية أثناء نقله إلى المستشفى.. تفاصيل
حادث تصادم ينهي حياة مريض بأزمة قلبية أثناء نقله إلى المستشفى.. تفاصيل
حادث تصادم ينهي حياة مريض بأزمة قلبية أثناء نقله إلى المستشفى.. تفاصيل
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