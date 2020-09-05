خرجت عن السيطرة.. شاهد سيارة مسرعة تدهس صفا كاملا من السيارات في حادث مروع

خرجت سيارة مسرعة عن مسارها خلال مقطع فيديو تداوله مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتصطدم بصف كامل من السيارات الأخرى في حادث مروع.





انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لحادث مروع قامت فيه سيارة هاتشباك مسرعة بدهس صف كامل من السيارات.

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كانت السيارة قد أخذت دوران الطريق بسرعة هائلة مما دفعها للخروج عن مسارها واقتحام موقف طريف بالسعودية وتدمير السيارات الموجودة به.





بدا أن السائق قد فقد سيطرته على المقود مما أحدث أضرارًا كبيرة في موقف السيارات وفقًا لمقطع الفيديو.





لكن نجى السائق بأعجوبة من الحادث وخرج سالمًا فيما لم تنتج أية إصابات أخرى خطيرة.



