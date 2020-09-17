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منوعات

فيديو مثير للجدل كشف إهمالها.. أم في حالة سكر تعرض حياة رضيعتها للخطر.. شاهد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:10 م
أم في حالة سكر تعرض
أم في حالة سكر تعرض حياة رضيعتها للخطر
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو يرصد تصرفًا غير مسئول من سيدة روسية في حالة سكر تجاه طفلتها الرضيعة، التي يبلغ عمرها 6 أشهر، حيث عرضتها للخطر أثناء تواجدهما في أحد المتنزهات.

وتظهر الأم "أولجا زوريكوفا"، البالغة من العمر 38 عامًا، في بداية الفيديو وقد كانت تدفع رضيعتها، التي كانت جالسة داخل عربة للأطفال، أعلى منحدر للتزلج في متنزه بمدينة "تولا" الروسية، ومن الواضح أنها كانت تدفعها بخطوات سريعة وبدون احتياطات لتأمينها حال سقوطها، وبالفعل تعثرت الأم وسقطت فوق عربة رضيعتها عند حافة المنحدر.


وفي لقطة أخرى، وشوهدت وقد كانت تحمل الرضيعة التي انفجرت في البكاء جراء ما حدث، لكن ذلك لم يوقف الأم عما كانت تحاول فعله، حيث كررت نفس الخطوة مجددًا، لكن العربة انقلبت هذه المرة إلى الوراء وسقطت الرضيعة من داخلها، كما انزلقت الأم أرضًا.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه في أعقاب انتشار ذلك الفيديو، الذي التقطه مراهقون كانوا متواجدين بمتنزه التزلج، على منصات التواصل الاجتماعي، تدخلت الشرطة المحلية وفتحت تحقيقًا في الواقعة، كما تدخلت إدارة الخدمات الاجتماعية لحماية الرضيعة، وأصبحت الأم مهددة بفقدان حضانة ابنتها نتيجة لتصرفها.


وأفاد شهود عيان بأن رواد المتنزه من المراهقين طلبوا المساعدة من أجل وضع لحد لسلوك هذه السيدة، التي تشاجرت بعد ذلك مع أشخاص تدخلوا لتحذيرها وحماية الرضيعة، وقد أوقفها اثنان من المتواجدين هناك عما تفعله، في حين حمل آخر الرضيعة منها.

وأشار تقرير "ديلي ميل" إلى أن "زوريكوفا" حُرمت في وقت سابق من حقها في تربية طفليها الأكبر عمرًا وسط مخاوف على سلامتهما.


فيديو مثير للجدل كشف إهمالها.. أم في حالة سكر تعرض حياة رضيعتها للخطر.. شاهد
فيديو مثير للجدل كشف إهمالها.. أم في حالة سكر تعرض حياة رضيعتها للخطر.. شاهد
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