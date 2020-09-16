AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بهدف الضحك والسخرية.. لحظة تعرض سيدة لاعتداء عشوائي أطاح بها أرضًا.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
تعرض سيدة لاعتداء
تعرض سيدة لاعتداء عشوائي أطاح بها أرضًا بهدف السخرية
Advertisements
هدير علاء
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو يرصد لحظة تعرض سيدة إلى اعتداء عشوائي أطاح بها أرضًا بدون أي سبب، حيث اقترب منها المعتدي ووجه لها لكمة عنيفة على نحو مفاجئ أثناء سيرها في الشارع، في حين قام آخر بتصوير الموقف برمته بهدف الضحك والسخرية.


وأثار الفيديو الخاص بالاعتداء، الذي وقع بمدينة "مالمو" السويدية، استياء وغضب عدد كبير الرواد وطالبوا بمعاقبة المعتدي بالسجن.




وفي بداية الفيديو، شوهدت السيدة وقد كانت تسير في الشارع، في حين كان المعتدي متواجدًا على مقربة منها، وتوجه نحوها شيئًا فشيء ثم انهال عليها بضربة موجعة أطاحت بها أرضًا على الفور وركض مبتعدًا عنها، في حين انفجر مصور الفيديو في الضحك عند سقوط الضحية وكان صوت ضحكاته واضحًا في الفيديو. 


وسقطت الضحية بين سيارتين كانتا متوقفتين على جانب الطريق، وواجهت صعوبة في النهوض على قدميها عقب تعرضها لهذا الاعتداء.


ولاقى الفيديو انتشارًا واسعًا وتفاعلًا من قبل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين استنكروا تصرف المعتدي وشريكه في الجريمة واصفين إياه بـ"الصادم" و"المثير للاشمئزاز"، حتى أن أحد الرواد كتب في تعليق أنه يجب معاقبة المعتدي بالسجن مدى الحياة.




وجاء في تقارير وسائل إعلام محلية أنه لم يتم بعد تحديد هوية المعتدي، لكن يُعتقد أنه شاب في العقد الثاني من عمره، وتحاول الشرطة السويدية التوصل إليه، خاصة أنه ربما يكون مسئولًا عن عدة اعتداءات أخرى مماثلة وقعت في نفس المنطقة؛ ولم يتبين حجم الإصابات التي لحقت بالضحية جراء الاعتداء، ولم تكشف السلطات عن هويتها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة اعتداء عميل على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير بسبب كمامة

بلا رحمة| زبون يلقي قهوة ساخنة في وجه موظفة بمحطة وقود.. فيديو

كادت تفقد حياتها.. لص يسحل مسنة للاستيلاء على حقيبتها.. فيديو

شاهد.. لحظة اعتداء ملكة جمال سابقة على موظفة مركز تسوق بـ سكين.. والسبب غامض

ترشيحاتنا

حتحوت عن فيديو جلسة مرتضى منصور مع كارتيرون: مش حلوة في حق الزمالك

قالوا عن رحيل كارتيرون.. كيف تناول أبناء الزمالك صدمة الفرنسي باتريس؟

بث مباشر.. السيسي يفتتح الجامعة اليابانية وجامعات أهلية

دعاء مستجاب بعد صلاة الفجر لجلب الرزق وتيسير الأمور وتفريج الهم والكرب

قراراتنا مش وليدة اللحظة.. السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة للمشككين في الدولة

أحمد سعد يكشف حقيقة خضوعه لعمليات تجميل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار أصغر 4 سيارات جديدة في مصر.. صور

رسميا.. سوزوكي تطلق سوايس الجديدة موديل 2021.. صور

فكرة مجنونة.. جلسة تصوير لا تُنسى لسيدة وزوجها السابق احتفالًا بالطلاق.. شاهد