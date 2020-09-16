بهدف الضحك والسخرية.. لحظة تعرض سيدة لاعتداء عشوائي أطاح بها أرضًا.. فيديو

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو يرصد لحظة تعرض سيدة إلى اعتداء عشوائي أطاح بها أرضًا بدون أي سبب، حيث اقترب منها المعتدي ووجه لها لكمة عنيفة على نحو مفاجئ أثناء سيرها في الشارع، في حين قام آخر بتصوير الموقف برمته بهدف الضحك والسخرية.









وأثار الفيديو الخاص بالاعتداء ، الذي وقع بمدينة "مالمو" السويدية، استياء وغضب عدد كبير الرواد وطالبوا بمعاقبة المعتدي بالسجن .

















وفي بداية الفيديو، شوهدت السيدة وقد كانت تسير في الشارع، في حين كان المعتدي متواجدًا على مقربة منها، وتوجه نحوها شيئًا فشيء ثم انهال عليها بضربة موجعة أطاحت بها أرضًا على الفور وركض مبتعدًا عنها، في حين انفجر مصور الفيديو في الضحك عند سقوط الضحية وكان صوت ضحكاته واضحًا في الفيديو.









وسقطت الضحية بين سيارتين كانتا متوقفتين على جانب الطريق، وواجهت صعوبة في النهوض على قدميها عقب تعرضها لهذا الاعتداء.









ولاقى الفيديو انتشارًا واسعًا وتفاعلًا من قبل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين استنكروا تصرف المعتدي وشريكه في الجريمة واصفين إياه بـ"الصادم" و"المثير للاشمئزاز"، حتى أن أحد الرواد كتب في تعليق أنه يجب معاقبة المعتدي بالسجن مدى الحياة.















