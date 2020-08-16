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منوعات

شاهد.. الزوج الوفي| يصارع قرشًا مفترسًا لإنقاذ زوجته من بين فكيه.. صور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
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عزة عاطف
هاجم قرش أبيض ضخم امرأة، خرجت مع زوجها في نزهة على شاطئ بمدينة بورت ماكواري الساحلية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، مما دفع زوجها إلى مصارعة القرش من أجل إنقاذها.
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هاجم قرش طوله بين مترين وثلاثة أمتار امرأة تدعى «شانتل دويل» تبلغ من العمر 35 عامًا أثناء ممارستها رياضة ركوب الأمواج مما أصابها بجروح خطيرة في ساقها اليمنى.

وهنالك اندفع زوجها من على لوح التزلج إلى الماء وقفز فوق القرش يصارعه من أجل إنقاذ زوجته وإفلاتها من بين فكيه.

يقول «ستيفن بيرس» المدير التنفيذي لسيرف لايف سايفينج (شبكة للمنقذين على الشواطئ في الولاية): "الرجل جدف بيديه بسرعة وقفز عن لوح التزلج فوق القرش وبدأ في ضربه لإجباره على تركها ثم ساعدها على العودة إلى الشاطئ.. إنه عمل بطولي حقا".

قدم المارة والمسعفين المساعدة لدويل على الشاطئ ثم جرى نقلها لإلى المستشفى وحالتها حاليا مستقرة، وجرى إغلاق الشواطئ في المنطقة حتى تحديد مكان توجد القرش.

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