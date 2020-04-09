AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دماغ شغالة.. شاهد طفلا يتنكر في زي سمكة قرش للتجول خلال حظر التجول

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:25 ص
طفل يتنكر في زي سمكة
طفل يتنكر في زي سمكة قرش هربا من حظر التجوال
Advertisements
عزة عاطف
بالطبع فإن هذا ما يجب أن نطلق عليه "دماغ شغالة مش بتنام".. فلن يقف حظر التجول عائقًا أبدًا أمام تلك العقول صغيرة الحجم.. كبيرة التدبير، فمن أجل الذهاب إلى صديقه والتجول في الشوارع حرًا غامر صبي صغير بالتنكر في زي "سمكة قرش"!.

تنكر صبي أمريكي صغير يدعى «جالين» في زي سمكة قرش صغيرة لمحاولة خداع والدته والتسلل إلى خارج المنزل، من أجل الذهاب لرؤية صديقه خلال حظر التجوال في ولاية لويزيانا.

بدأ الطفل خطته الماكرة وبالفعل نجح في الخروج من المنزل وخداع والدته، فعندما رأته من النافذة ظنت أنه أحد الجيران يتصرف بفكاهة في حين أنها صدمت عندما دققت النظر قليلًا وعلمت أن القرش الذي بدأ في الابتعاد ما هو إلا ابنها الصغير.

شاركت الأم خطة خداع ابنها الكوميدية على حسابها في فيسبوك وكتبت: "لقد كان يسأل كل يوم ما إذا كان يمكنه الذهاب للعب مع أصدقائه وما زلت أقول له لا لن تكون في أمان... حتى اليوم عندما كان يمشي بجانبي مع زي القرش في يده".

وتضيف في حيرة: "لم أتوقع إلا أنه سيلعب به من حولي ولكن على العكس فقد فاجئني بتدبيره خطة ماكرة قرر ارتداء الزي والسير في الحي حتى يتمكن من رؤية أصدقائه ويلوح إليهم، لم أعرف ما إذا كان يجب أن أغضب أو أضحك بعد رؤيته".

لكن مخاوف والدته كانت مبررة، فوفقًا لصحيفة مترو شهدت الولاية الجنوبية أكثر من 16000 حالة إصابة وما يقرب من 600 حالة وفاة بعدما ضربها فيروس كورونا كوفيد 19.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«دماغ شيطان».. ابنة رانيا يوسف تكشف لأول مرة عن تجربتها أمام والدتها | شاهد

جريمة بشعة .. ابنة تذبح أمها المسنة وتخرج مخها من رأسها .. تفاصيل

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج ماء البصل والليمون؟

وزير التعليم يوضح حقيقة إيقاف حسابات الطلاب على منصة edmodo

أسعار الذهب اليوم الخميس 9 - 4 - 2020

كلها مهينة.. 4 حلول أمام أحمد فتحي بعد مقلب الأهلي

تجديد حبس متهم بقتل زوجته بعد ضبطها مع شخصين في البساتين

بمكالمة فيديو.. وليام وكيت يفاجئان أبناء الأطباء في غياب آبائهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الرغم من أناقتها.. شاهد أغرب إطلالات زوجة ماجد المصري

شاهد.. أول صور لـ تويوتا فورتشنر 2021 فيس ليفت

دماغ شغالة.. شاهد طفلا يتنكر في زي سمكة قرش للتجول خلال حظر التجول