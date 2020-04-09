دماغ شغالة.. شاهد طفلا يتنكر في زي سمكة قرش للتجول خلال حظر التجول

بالطبع فإن هذا ما يجب أن نطلق عليه "دماغ شغالة مش بتنام".. فلن يقف حظر التجول عائقًا أبدًا أمام تلك العقول صغيرة الحجم.. كبيرة التدبير، فمن أجل الذهاب إلى صديقه والتجول في الشوارع حرًا غامر صبي صغير بالتنكر في زي "سمكة قرش"!.





تنكر صبي أمريكي صغير يدعى «جالين» في زي سمكة قرش صغيرة لمحاولة خداع والدته والتسلل إلى خارج المنزل، من أجل الذهاب لرؤية صديقه خلال حظر التجوال في ولاية لويزيانا.





بدأ الطفل خطته الماكرة وبالفعل نجح في الخروج من المنزل وخداع والدته، فعندما رأته من النافذة ظنت أنه أحد الجيران يتصرف بفكاهة في حين أنها صدمت عندما دققت النظر قليلًا وعلمت أن القرش الذي بدأ في الابتعاد ما هو إلا ابنها الصغير.





شاركت الأم خطة خداع ابنها الكوميدية على حسابها في فيسبوك وكتبت: "لقد كان يسأل كل يوم ما إذا كان يمكنه الذهاب للعب مع أصدقائه وما زلت أقول له لا لن تكون في أمان... حتى اليوم عندما كان يمشي بجانبي مع زي القرش في يده".





وتضيف في حيرة: "لم أتوقع إلا أنه سيلعب به من حولي ولكن على العكس فقد فاجئني بتدبيره خطة ماكرة قرر ارتداء الزي والسير في الحي حتى يتمكن من رؤية أصدقائه ويلوح إليهم، لم أعرف ما إذا كان يجب أن أغضب أو أضحك بعد رؤيته".





لكن مخاوف والدته كانت مبررة، فوفقًا لصحيفة مترو شهدت الولاية الجنوبية أكثر من 16000 حالة إصابة وما يقرب من 600 حالة وفاة بعدما ضربها فيروس كورونا كوفيد 19.



