شاهد | عامل دليفري عجوز يحصل على بقشيش 12 ألف دولار

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثرا يرصد رد فعل عامل دليفري مسن في التاسعة والثمانين من عمره لحظة حصوله على بقشيش خيالي تُقدر قيمته بـ12 ألف دولار، وذلك بعد أن أطلق أحد المشاهير على تطبيق "تيك توك" حملة لجمع التبرعات بهدف دعمه خلال ضائقته المالية.









يشار إلى أن المسن "ديرلين نيوي" كان يضطر للعمل 30 ساعة أسبوعيًا في توصيل الطلبات بأحد مطاعم البيتزا في ولاية "يوتا" الأمريكية كي يتمكن من تغطية نفقاته.













وقام في وقت سابق من الشهر الجاري بتوصيل طلب إلى منزل أحد مشاهير "تيك توك"، ويُدعى "كارلوس فالديز"، وكانت في انتظاره في أعقاب ذلك مفاجأة غيرت حياته، حيث وثق "فالديز" محادثة ودية دارت بين عامل توصيل الطلبات المسن وبين عائلته، وشارك هذه اللقطات لاحقًا عبر حسابه، حيث لاقت رواجًا واسعًا.





وتساءل العديد من المتابعين عن سبب عمل "نيوي" في توصيل الطلبات رغم أن عمره قارب التسعين عامًا، ومن هنا خطرت لـ"فالديز" فكرة إطلاق حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت لدعمه، وانهالت التبرعات بالفعل لتتجاوز 12 ألف دولار في غضون أيام.





وتوجه "فالديز" يوم الثلاثاء الماضي برفقة زوجته إلى محل إقامة "نيوي" كي يقدما له بقشيش بقيمة 12069 دولارًا.













ولم يتمكن المسن من تمالك دموعه فور أن علم بقيمة المبلغ، وقال للزوجين إنه عاجز عن وصف سعادته ولا يعلم كيف يمكنه أن يشكرهما على هذا التصرف الإنساني



