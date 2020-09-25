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منوعات

مسنة شجاعة تحبط محاولة سطو على منزلها بـ بندقية.. ورد فعلها تجاه اللص مفاجأة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:16 م
مسنة شجاعة تحبط محاولة
مسنة شجاعة تحبط محاولة سطو على منزلها بـ بندقية
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هدير علاء
في موقف لا يُنسى، تمكنت مسنة أمريكية في الثامنة والسبعين من عمرها من التصدي لمتسلل حاول السطو على منزلها في منتصف الليل، وهددته دون تردد أو خوف بسلاح ناري كان في حوزتها لمنعه من الفرار حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه.

وأفادت تقارير إخبارية بأن المسنة، التي لم تتم الإشارة سوى إلى اسمها الأول "ساندي"، كانت متواجدة بمفردها في منزلها بولاية "واشنطن" الأمريكية الأحد الماضي، وقد انتبهت إلى وجود أمر مريب خارج محل إقامتها بعد أن بدأ كلبها في النباح.


وتحدثت المسنة أمس، الخميس، عن تفاصيل ما مرت به تلك الليلة في تصريحات لمحطة تلفزيونية محلية، موضحة أن الذعر تملك منها في البداية، لكنها على الرغم من ذلك توجهت نحو باب منزلها، حيث فوجئت بوجود متسلل يحاول اقتحامه؛ وفور أن انتبه الأخير إلى أن أمره قد كُشف حاول الفرار، لكن السيدة المسنة استجمعت شجاعتها وسارعت بإحضار بندقية كانت في حوزتها بالمنزل وهددت اللص وأمرته بعدم التحرك من مكانه وصوبت سلاحها الناري المرخص نحوه.

وفي الوقت ذاته، سارعت بالاتصال بالنجدة، وعندما وصل اللص إلى أسفل الدرج الموجود أمام المسكن، طلبت منه صاحبة المنزل الجلوس وظلت واقفة حاملة البندقية في انتظار وصول الشرطة.

وأضافت المسنة خلال حديثها مع المحطة التلفزيونية أنها على الرغم من حالة الذعر التي تملكت منها في البداية، إلا أنها تمكنت من السيطرة على الموقف، مؤكدة أنها كانت هادئة تمامًا خلال مواجهتها مع اللص، حتى أنها قالت له "لدي أحفاد في نفس عمرك".


ووصلت الشرطة خلال فترة وجيزة وألقت القبض عليه، وكانت المفاجأة أن المسنة قررت في النهاية عدم توجيه اتهامات ضده، وأطلقت السلطات سراحه في وقت لاحق.

وتمت مشاركة تفاصيل مواجهة "ساندي" مع اللص عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث أشاد العديد من المغردين بشجاعتها ووصفها البعض بكونها "بطلة".
مسنة شجاعة تحبط محاولة سطو على منزلها بـ بندقية.. ورد فعلها تجاه اللص مفاجأة
مسنة شجاعة تحبط محاولة سطو على منزلها بـ بندقية.. ورد فعلها تجاه اللص مفاجأة
مسنة شجاعة تحبط محاولة سطو على منزلها بـ بندقية.. ورد فعلها تجاه اللص مفاجأة
مسنة شجاعة تحبط محاولة سطو على منزلها بـ بندقية.. ورد فعلها تجاه اللص مفاجأة
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