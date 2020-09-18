AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

امرأة مسنة تفقد أطرافها الأربعة بسبب جرح من ورقة.. وتوجه هذا التحذير

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:00 م
امرأة مسنة تفقد أطرافها
امرأة مسنة تفقد أطرافها الأربعة بسبب جرح من ورقة
Advertisements
هدير علاء
فقدت سيدة أسكتلندية في السابعة والخمسين من عمرها أطرافها الأربعة عقب إصابتها بـ تسمم الدم نتيجة جرح بسيط من ورقة لم تعطه أي اهتمام في البداية.

ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هذه السيدة "مارجريت هندرسون" ألفت كتابًا حول المحنة التي قلبت حياتها رأسًا على عقب، وقد تعهدت بأن تكرس حياتها لمساعدة الآخرين كي لا يعانوا من نفس المصير المؤلم.


وأضاف التقرير أن "هندرسون" كانت قد أصيبت بـ الإنتان أو تعفن الدم، والذي انتشر في جسدها لتجد نفسها تصارع الموت، وتدهورت حالتها الصحية لدرجة أنها فقدت في البداية ذراعها الأيسر، ولم يتبق سوى جزء من إصبع الإبهام في يدها اليمنى؛ وبعد مضي 10 أيام على ذلك، بُترت ساقاها من تحت الركبتين.

وهي تأمل أن يساعد الكتاب، الذي ألفته عن تجربتها وصدر مؤخرًا، الآخرين ويكون بمثابة تحذير لهم من خطورة هذه الحالة المرضية؛ وقد أطلقت على كتابها اسم "Sepsis Raw and Real"، وكانت عملية كتابته صعبة واستغرقت وقتًا طويلًا، والانتهاء منه كان بمثابة إعجاز، حيث أنها قررت كتابة الـ80 ألف كلمة على حاسبها الشخصي بالجزء المتبقي من إصبع إبهام يدها اليمنى.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مؤلفة الكتاب قولها إن هناك العديد من الأشخاص الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتعايش مع الآثار المؤلمة الناجمة عن الإصابة بـ الإنتان، مؤكدة على خطورة هذه الحالة ووجود احتمال كبير لعدم الانتباه إلى أعراضها.


وتابعت قائلة إنه من الضروري أن ينتبه الفرد جيدًا حال ظهور أعراض مرضية مفاجئة عليه وخاصة إذا كان قد تعرض لإصابة أو جرح ما، مهما كان يبدو ضئيلًا بالنسبة إليه؛ وأشارت إلى أن تأخرها في استشارة طبيب مختص ووصولها إلى المستشفى بعد فوات الأوان كان السبب في بتر أطرافها.

وبدأت محنة "هندرسون" بجرح من ورقة أصاب أحد أصابع يدها اليمنى، وكان الجرح ضئيلًا جدًا، لكن في غضون أيام ساء وضعه وتلوث وتدهورت حالتها الصحية ولم تدرك السبب في ذلك حتى نقلتها ابنتها إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات.

وأمضت 6 أشهر في المستشفى قبل أن تتوجه للإقامة في منزل ابنتها بمقاطعة "فايف" الأسكتلندية، وتحديدًا في ملحق مخصص لها ومصمم بحيث يناسب احتياجاتها.
امرأة مسنة تفقد أطرافها الأربعة بسبب جرح من ورقة.. وتوجه هذا التحذير
امرأة مسنة تفقد أطرافها الأربعة بسبب جرح من ورقة.. وتوجه هذا التحذير
امرأة مسنة تفقد أطرافها الأربعة بسبب جرح من ورقة.. وتوجه هذا التحذير
امرأة مسنة تفقد أطرافها الأربعة بسبب جرح من ورقة.. وتوجه هذا التحذير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوكة سمكة تتسبب في بتر ذراع شخص.. تفاصيل

ابنتها كادت تختنق.. أم تعثر على أجزاء من كمامة واقية داخل وجبة سريعة.. شاهد

حادثة غريبة.. سيدة تكتشف أنها حامل قبل الولادة بيومين.. وتنجب في الشارع

ترشيحاتنا

لمنع استغلالها بأي صورة.. النائب العام يكلف القومي للأمومة بمتابعة حالة ابنة أحمد وزينب

الري السودانية: استمرار انخفاض مناسيب النيل

رحاب الجمل تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام.. شاهد

بـ الشراشيب والكعب العالي.. ياسمين صبري تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

وشى بالعشرات من زملائه لـ أمريكا.. وثائق تفضح الزعيم الجديد لـ داعش

بسبب أزمة قلبية.. فرج عامر يعتذر عن الترشح للبرلمان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميًا.. طرح بنتلي كونتيننتال مولينر bentley continental gt

امرأة مسنة تفقد أطرافها الأربعة بسبب جرح من ورقة.. وتوجه هذا التحذير

بدون مكياج .. ناهد السباعي تجذب قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها