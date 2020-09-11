تتقيأ 30 مرة يوميًا.. حالة مرضية محيرة تمنع سيدة من تناول الطعام بصورة طبيعية

سلط تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على معاناة سيدة في الثالثة والعشرين من عمرها جراء إصابتها بحالة مرضية تجعلها تتقيأ مرات عديدة متكررة يمكن أن تصل إلى حوالي 30 مرة يوميًا، وقد جعلتها هذه الحالة عرضة للتنمر من قبل أشخاص غير قادرين على استيعاب حالتها أو تصديقها.





وتحول هذه الحالة المزمنة ، والتي تُعرف باسم "Gastroparesis" أو "خزل المعدة"، والتي تعني أن معدتها لا يمكنها هضم الطعام وتتسبب في إصابتها بالغثيان، دون قدرتها على تناول الطعام بصورة طبيعية، ويتم تغذيتها عن طريق أنبوب.









وبدأت معاناة المريضة "بيث جاليري"، وهي من مقاطعة "لانكشاير" في إنجلترا، عندما كانت في الثانية عشر من عمرها، وترددت على الأطباء لمدة 6 أعوام حتى تم تشخيص إصابتها بهذا المرض، الذي أسفر عن معاناتها من سوء التغذية وأصبحت في حاجة إلى أنبوب تغذية دائم كي تبقى على قيد الحياة.





ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أنه بعد 6 أعوام من البحث عن إجابات والخضوع لفحوصات طبية مكثفة، اكتشف الأطباء أنها تعاني أيضًا من متلازمة التعب المزمن ، وحالات مرضية أخرى تؤثر على قدرتها على التوازن وتسبب لها آلام المفاصل.





يذكر أن تأثير هذه الحالات المرضية لم يقتصر على صحة "جاليري" البدنية فحسب، بل أثر عليها من الناحية النفسية، حيث كشفت عن تعرضها للتنمر سواء في المدرسة، إذ كان زملاؤها يسخرون من أنبوب التغذية الدائم الذي تضطر لاستخدامه ومن شكلها ووزنها، وكانت تتعرض للتنمر أيضًا من قبل غرباء يرفضون تصديق أنها تعاني من مرض مزمن وتحتاج إلى رعاية خاصة ويتهمونها بالكذب في بعض الأحيان، وهو ما أصابها باليأس والإحباط.









وقررت بعد معاناة مريرة مشاركة قصتها والكشف عن تفاصيل حالتها الصحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشارت إلى أنها يمكن أن تتقيأ 30 مرة يوميًا، وتشعر دائمًا بالغثيان كما تعاني من آلام بدنية في بعض الأحيان، ذلك إلى جانب أنها غالبًا ما تتقيأ على نحو مفاجئ دون سابق إنذار، وفي بعض الأحيان يحدث ذلك لها في الشارع، مما يتسبب لها في إحراج، خاصة بسبب اعتقاد البعض أنها تعاني من آثار الثمالة، وسبق أيضًا أن تعرضت لانتقادات بسبب اضطرارها لاستخدام دورات المياه العامة المخصصة لذوي الإعاقة.





لكنها أكدت أنها في الوقت الراهن وبعد أن التقت بشريك حياتها "جيمس جيفرز" الذي يدعمها نفسيًا، فهي ترفض أن تسمح للمرض بأن يمنعها من عيش حياتها أو يجعل اليأس يتملك منها، وقد قررت مشاركة قصتها كي توجه رسالة لمن يعانون من أمراض مزمنة وتحثهم على ألا يشعروا بالحرج أو الخوف من نظرة الآخرين.



