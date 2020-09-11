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منوعات

بفارق 4 دقائق .. وفاة زوجين بسبب جائحة كورونا بعد زواج دام 48 عامًا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:51 م
وفاة زوجين بسبب جائحة
وفاة زوجين بسبب جائحة كورونا بفارق 4 دقائق
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هدير علاء
بعد زواج استمر لمدة 48 عامًا، توفي زوجان من ولاية "نورث كارولينا" الأمريكية بفارق 4 دقائق عن بعضهما البعض، بعد صراع مرير لمدة شهر مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وفي اللحظات الأخيرة في حياة الزوجين كان كل منهما ممسكًا بيد الآخر.

وكان الزوج "جوني لي بيبولز"، البالغ من العمر 67 عامًا، وشريكة حياته "كاثي بيبولز" ذات الـ65 عامًا، قد نُقلا إلى أحد مستشفيات مدينة "ساليسبري" في "نورث كارولينا" عقب تدهور حالتهما الصحية جراء إصابتهما بالعدوى المميتة.


وقال نجل الزوجين "شين بيبولز" في تصريح لمحطة تلفزيونية محلية إن بداية علاقة والديه ترجع إلى نحو 50 عامًا، وقد ظلا طيلة هذه الفترة معًا جنبًا إلى جنب حتى أودى الفيروس بحياتهما.

وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الجمعة، بأن الزوجين توفيا في الثاني من سبتمبر الجاري بعد أن خسر معركتهما ضد الوباء الذي أصاب أكثر من 6 ملايين شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.

وأشار الابن إلى أن أعراض المرض ظهرت على والدته أولًا، حيث عانت من الحمى وفقدان حاسة التذوق، وبعد يومين بدأت الأعراض تظهر على والده بدوره؛ وبعد أسبوعين من ذلك كان الزوجين في وحدة العناية المركزة وتدهورت حالتهما الصحية بشكل مستمر.

وقام الطاقم الطبي بالمستشفى بإيداع الزوجين في نفس وحدة العناية المركزة جنبًا إلى جنب خلال الدقائق الأخيرة في حياتهما؛ وفي لافتة مؤثرة، وضعت الممرضات يد الزوج في يد شريكة حياته حتى فارقا الحياة بفارق أربع دقائق، بحسب ما أوضح نجلهما.


وأقيمت مراسم جنازة الزوجين صباح يوم الأربعاء الماضي مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي؛ ونعى "شين بيبولز" والديه بكلمات مؤثرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في أعقاب ذلك، حيث كتب أن الفيروس، الذي يسخر البعض بشأنه أو يعتقدون أنه مجرد خدعة، قد سرق حياة والديه، مؤكدًا أنهما كانا حريصين على التعامل مع الأزمة بجدية، لكن الفيروس أصابهما على الرغم من ذلك.

وأعرب عن مدى اشتياقه لوالديه، مشيرًا إلى أنه لا يعلم كيف ستكون حياته بدونهما.
بفارق 4 دقائق .. وفاة زوجين بسبب جائحة كورونا بعد زواج دام 48 عامًا
بفارق 4 دقائق .. وفاة زوجين بسبب جائحة كورونا بعد زواج دام 48 عامًا
بفارق 4 دقائق .. وفاة زوجين بسبب جائحة كورونا بعد زواج دام 48 عامًا
بفارق 4 دقائق .. وفاة زوجين بسبب جائحة كورونا بعد زواج دام 48 عامًا
بفارق 4 دقائق .. وفاة زوجين بسبب جائحة كورونا بعد زواج دام 48 عامًا
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