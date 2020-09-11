للمتعافين من كورونا .. خبراء يكشفون عن مكان بالجسم يظل محتفظا بالفيروس رغم الشفاء





وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" أن خبراء كشفوا أن المتعافين من كورونا و لو حتى منذ فترة كبيرة مازالو يشكلون خطر كبيرا لأنهم يحملون بداخلهم بقايا من الفيروس في المعدة .





كشفت دراسة جديدة نشرتها الصحيفة أن فيروس كورونا يسكن المعدة بالرغم من تأكيد كل التحاليل الطبية بأن المريض تعافى من الفيروس تماما.





و بحبسب تقرير لشبكة بلومبيرج الأمريكية ، أن احد المرضى الذين تعافو من كورونا كانت نتيجة تحاليله سلبية بعد 30 يوم من شفائه برغم إيجابيتها بعد 15 يوم من العلاج و لكن يبدو أن الفيروس هاجمه مرة أخرى و ظهر ذلك من خلال تحليل عينة من برازه .

إذا اصبت بفيروس كورونا أثناء تفشي الجائحة و تماثلت الشفاء و تعتقد أنك سليم و معافي بنسبة 100% فإنك على خطأ و قد يكن الفيروس مازال نشطا داخلك و معديا أيضا .