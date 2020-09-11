استهتار.. فيديو لطفل يقود شاحنة على طريق سريع يثير الغضب.. شاهد

أثار مقطع فيديو لطفل يقود شاحنة على طريق سريع موجة من الجدل والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، كما تداولته مواقع إخبارية عالمية.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الجمعة، فإن ذلك الفيديو قد تمت مشاركته في البداية عبر تطبيق "سناب شات"، وتبين أنه صُور على طريق سريع بالقرب من مدينة "دونجانون" في أيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة.









ويظهر الطفل، الذي لم يتم بعد تحديد هويته، وقد كان يجلس في مقعد السائق بالشاحنة التي كانت منطلقة على الطريق ويوجه عجلة القيادة؛ ومن الواضح أنه كان جالسًا على حافة المقعد، وبالكاد كان قادرًا على رؤية الطريق أمامه، في حين سُمع صوت شخص بالغ جالس بجواره وهو الذي قام بتصوير الفيديو، الذي استمر لمدة 8 ثوان.





وفي أعقاب انتشار الفيديو على السوشيال ميديا وإثارته ردود أفعال غاضبة من قبل عدد كبير من الرواد الذين وصفوه بـ"الصادم"، قررت الشرطة فتح تحقيق بشأنه.









وكشفت شرطة أيرلندا الشمالية في تغريدة تمت مشاركتها عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أمس، الخميس، أنه قد تم إلقاء القبض على رجل في السابعة والثلاثين من عمره، على خلفية الفيديو المشار إليه وأنه حاليًا قيد الاحتجاز، دون الكشف عن هويته أو صلته بالطفل الذي ظهر في ذلك الفيديو.



