AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب معقم اليدين.. طفل 3 أعوام يشعل النار في نفسه دون قصد.. تفاصيل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:35 ص
بسبب معقم اليدين..
بسبب معقم اليدين.. طفل 3 أعوام يشعل النار في نفسه
Advertisements
هدير علاء
أشعل طفل في الثالثة من عمره النار في نفسه عن طريق الخطأ، وذلك أثناء لعبه بـ ولاعة جنبًا إلى جنب مع معقم يدين كحولي.

وأفادت تقارير إخبارية بأن هذا الحادث المروع وقع في منزل عائلة الطفل "كابتان تشوينبوبها" بمقاطعة "ساموت براكان" التايلاندية، بعد أن انسكب عليه الجل المعقم لليدين والقابل للاشتعال، وهو ما أدى إلى اشتعال النيران فيه على نحو مفاجئ.


وجاء في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية أن الطفل سكب الجل المعقم لليدين على يديه وذراعيه أثناء اللعب، كما رشه على ثيابه وعمد إلى سكبه على شقيقه الأكبر، البالغ من العمر 5 أعوام، أثناء اللعب معه، وقام الأخير بدوره بسكب الجل على "كابتان".

وبدأ الشقيقان في أعقاب ذلك يعبثان بولاعة سجائر كانا قد أخذاها من غرفة نوم والديهما، وأشعلاها، ولم تمض سوى ثوان معدودة حتى اشتعلت النيران في الطفل ذي الثلاثة أعوام، لوجود كمية كبيرة من معقم اليدين الكحولي على ملابسه.

وكشف عم الطفل المصاب، ويُدعى "ثانوا تشوينبوبها"، عن تفاصيل الحادث في محاولة لتحذير الآباء والأمهات بشأن مخاطر العبث بمطهرات اليدين، حيث أوضح أنه كان متواجدًا برفقة والدي الطفلين في الطابق السفلي من المنزل وقت الحادث، ثم سارع إلى غرفتهما بالطابق العلوي فور أن سمع صوت صراخهما.


وأشار إلى أنه لم يكن يعلم في اللحظات الأولى ما يتوجب عليه فعله تحديدًا لإنقاذ نجل شقيقه الذي اشتعلت فيه النيران وإخمادها في أسرع وقت ممكن قبل أن تلحق به مزيدًا من الأضرار، وقد حاول إخمادها بيديه ثم سارع بتمزيق ثياب الطفل، الذي كان يصرخ من الألم في تلك اللحظات.

ونُقل الطفل بعد ذلك إلى أحد المستشفيات، وتبين أنه أصيب بحروق طفيفة، ومكث في المستشفى ليلة واحدة قبل أن يسمح له الأطباء بالعودة للمنزل لاستكمال تعافيه.
بسبب معقم اليدين.. طفل 3 أعوام يشعل النار في نفسه دون قصد.. تفاصيل
بسبب معقم اليدين.. طفل 3 أعوام يشعل النار في نفسه دون قصد.. تفاصيل
بسبب معقم اليدين.. طفل 3 أعوام يشعل النار في نفسه دون قصد.. تفاصيل
بسبب معقم اليدين.. طفل 3 أعوام يشعل النار في نفسه دون قصد.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. معقم اليدين يتسبب في انفجارات داخل السيارات.. صور

شاهد.. لحظة إنقاذ طفل ألقته والدته من الطابق الثالث لمبنى يحترق

لتقليد شخصية كرتونية.. طفلة 4 أعوام تقفز من الطابق الثاني لمبنى سكني.. تفاصيل

أغرب عملية سطو في العالم.. لص يقتحم بنكًا لسرقة زجاجة معقم يدين

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية تكشف صاحب قرار وقف المساعدات إلى إثيوبيا

تعرض طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون لحادث في مطار بيروت

ولأصحاب الأمراض المزمنة .. اكتشاف علمي جديد يقلل من وفيات كورونا عالميًا

قرار عاجل من السعودية بخصوص الطائرات القادمة والمتجهة إلى الإمارات باستخدام مجالها الجوي

انت إللي طبلت في الأول.. طارق يحيى يرد على حلمي طولان

أول قرار من محمود الخطيب بعد أزمة محمود كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب معقم اليدين.. طفل 3 أعوام يشعل النار في نفسه دون قصد.. تفاصيل

حالة ذعر بعد اكتشاف ثعبان سام طوله متر ونصف في مرحاض مطعم شهير.. شاهد

بكاش مايوه أسود.. نرمين الفقي تستعرض أناقتها على البحر