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منوعات

استخدم سيارة لعبة.. سرعة بديهة طفل تنقذ حياة والدته بعد إصابتها بـ غيبوبة سكر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:27 ص
سرعة بديهة طفل تنقذ
سرعة بديهة طفل تنقذ حياة والدته بعد إصابتها بـ غيبوبة سكر
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هدير علاء
تمكن طفل في الخامسة من عمره من إنقاذ حياة والدته بفضل سرعة بديهته بعد أن فقدت الوعي بشكل مفاجئ على مرأى منه بمنزل العائلة في مقاطعة "شروبشاير" البريطانية، وذلك عن طريق الاتصال بالرقم المدون على جانب سيارة إسعاف لعبة خاصة به.

وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أن الطفل "جوش تشابمان" كان يلعب مع شقيقه الأصغر، البالغ عمره 18 شهرًا، عندما فقدت والدتهما "كارولين" وعيها إثر إصابتها بـ غيبوبة سكر؛ وعلى الرغم من أنه لم يسبق للطفل استخدام الهاتف من قبل، إلا أنه تمكن من الاتصال برقم الطوارئ (112) بعد أن لمحه على لعبته.


يذكر أن رقم 112 هو رقم الطوارئ الأوربي المشترك، وقد تمكن الطفل من خلال الاتصال به من طلب المساعدة من أجل والدته، حيث أخبر المسعفين بأنها "كانت تلعب بالسيارات ثم أغلقت عينيها".

وتمكنت الشرطة من تحديد موقع الطفل، وتوجه فريق إسعاف إلى مقر إقامة العائلة لإنقاذ الأم؛ وقوبل الطفل بإشادة بالغة بسرعة بديهته وشجاعته في التعامل مع هذا الموقف، كما تلقى دعوة للقيام بجولة في مركز الشرطة المحلي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ونقلت "ديلي ميل" عن والدة الطفل، البالغة من العمر 41 عامًا، قولها إنها كانت تعلب برفقة نجليها عندما فقدت الوعي فجأة، وعندما أفاقت وجدت نفسها محاطة بالمسعفين، الذين أوضحوا لها أن طفلها اتصل بالنجدة وأعطاهم عنوان المنزل بعد أن شعر بالقلق بشأنها.


وتابعت موضحة أنها لم تصدق الأمر في البداية، خاصة وأن "جوش" لم يسبق له استخدام الهاتف إطلاقًا، وفوجئت أكثر لكونه استعان برقم موجود على سيارة إسعاف لعبة حتى أنها لم تنتبه إلى وجود هذا الرقم عليها من قبل؛ وأشارت إلى أن زوجها صُدم عندما عاد إلى المنزل ليجده محاطًا بسيارات الشرطة والإسعاف، وأصيب بالدهشة بدوره عندما علم بما فعله طفله.

وأضافت الأم أن ضباط الشرطة المحلية وصفوا "جوش" بـ"البطل"، وقد قام بالفعل بجولة في مركز الشرطة يوم الثلاثاء الماضي عقب تلقيه دعوة خاصة تقديرًا لسرعة بديهته وحسن تصرفه.
استخدم سيارة لعبة.. سرعة بديهة طفل تنقذ حياة والدته بعد إصابتها بـ غيبوبة سكر
استخدم سيارة لعبة.. سرعة بديهة طفل تنقذ حياة والدته بعد إصابتها بـ غيبوبة سكر
استخدم سيارة لعبة.. سرعة بديهة طفل تنقذ حياة والدته بعد إصابتها بـ غيبوبة سكر
استخدم سيارة لعبة.. سرعة بديهة طفل تنقذ حياة والدته بعد إصابتها بـ غيبوبة سكر
استخدم سيارة لعبة.. سرعة بديهة طفل تنقذ حياة والدته بعد إصابتها بـ غيبوبة سكر
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استخدم سيارة لعبة.. سرعة بديهة طفل تنقذ حياة والدته بعد إصابتها بـ غيبوبة سكر

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