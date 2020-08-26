حدث نادر وغريب .. ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر ..شاهد

شهدت مستشفى أرمنت التخصصي بمحافظة الاقصر ، حالة ولادة نادرة لسيدة وضعت مولودها بعين واحدة .





وقال الدكتور محمد عز الدين أخصائي النساء والتوليد بمستشفى أرمنت التخصصي إنه أجرى عملية قيصيرة لسيدة في العقد الثاني من عمرها تدعى " ن . أ " وفي الشهر السابع من الحمل حيث اكتشف تشوهات بالطفل .





وأوضح " عز الدين " بأن الطفل به تشوهات في الرئتين، والقلب، وبعين واحدة تحمل " حدقتين" او ما يسمي بسواد العين مما استلزم ضرورة إجراء ولادة قيصرية لها .









وأضاف أن الطفل عاش لمدة 45 دقيقة، مشيرا إلى أنه لأول مرة يشاهد مثل هذه الحالة، طفل بعين واحدة وتجويف عينى واحد وعصب بصري واحد.





وأضاف عز الدين أن هذه الحالات تسمى حالة الطفل ذو العين الواحدة (sycloptic baby) وكانت موجودة فى الأساطير الإغريقية، ولم يشهد عالمنا الا 6 حالات فقط منذ ما يقرب من 5 قرون، وسجلت أول حالة عام 1665 واليوم حالة جديدة شهدها مركز ارمنت.





ومن جانب آخر حالة من الحزن الشديد انتاب ام الطفل والتي دخلت في موجة من الإكتئاب بعد تأكدها بأن استمرار حالة الطفل على قيد الحياة شبه مستحيلة.