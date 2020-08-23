AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صوت يهز القلوب .. منشد الزعامة المحمدية بالأقصر يبدع في المديح .. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:02 ص
منشد الزعامة المحمدية
منشد الزعامة المحمدية بالاقصر يبدع في المديح
Advertisements
شمس يونس

الإنشاد الدينى فن غنائى يتناول موضوعات عن السيرة النبوية وآل بيت رسول الله، فعندما تستمع إليه تدرك أن روحك فى عالم آخر من الروحانيات، وتهيم فى حب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.


وفى الأقصر برع الشاب عبد الرحمن السنوسي  فى هذا النوع من الفنون حتى اشتهر بين المواطنين باسم منشد الزعامة المحمدية.  


ولد " عبد الرحمن " بمدينة اسنا جنوب محافظة الاقصر والده الفنان التشكيلى " احمد محمود سنوسي " بالرغم من حبه الشديد من الصغر للانشاد والمديح والاغانى الوطنية ، تخرج من كلية الاثار قسم ترميم عام 2010  وعقب تخرجه تفرع للحياة الفنية .


يقول عبد الرحمن إنه كان يشارك منذ الصغر فى المسرح المدرسى على مدار المراحل التعليمية ثم اتجه للمشاركة فى الأمسيات والندوات والحفلات الخاصه بمراكز الشباب والجمعيات الخيريه وبعض من المعاهد الأزهرية.


وأضاف أنه حصل على المركز الأول على مستوى جنوب الصعيد فى الانشاد فترة الجامعه مشيرا بان هذا كله  بسبب ما فتح الله به عليه بسبب همته وسمو قصده لمدح النبي صلى الله عليه واله وسلم، وانتظامه في سلك أبناء أبو المواهب السعيد إمام الزعامة المحمدية .


اقرأ أيضا : 

وأشار إلى أنه شرب من ينبوع المديح بساحة الزعامة المحمدية تحت ظل رائدها السيد يس أبو المواهب السعيد، فيصبح بمدد شيخه "منشد الزعامة المحمدية".


واستطاع " السنوسي " فى وقت قصير ان يحجز لنفسه مقعدا وسط كبار المنشدين بجنوب الصعيد ، فهو لا يتقاضى اى اجرا على عمله فى الانشاد فهو يشدوا لله وفى حب رسوله الكريم.


وأردف السنوسي بانه التحق بالمدرسة الأولى للإنشاد الديني بالشرق الأوسط والموجودة بالقاهرة ليكمل ما نقص من علمه في دراسة المقامات الموسيقية وفن الارتجال وعلم النغم وفن التواشيح والابتهالات الدينيه إلى اخره من تلك العلوم موضحا بانه تتلمذ على يد أشياخ لهم باع عريض في هذا المجال وعلى رأسهم الشيخ المبتهل" ايهاب يونس " والشيخ المعلم " طه الأسكندرانى" و المنشد والمطرب والملحن  " على الهلباوى" .


جدير بالذكر أن " السنوسي "  استطاع في فترة وجيزة تكوين فرقته للإنشاد الديني والتى تحمل اسم "فرقة إسنا للإنشاد الروحي" والتي يتقدمها في كل المحافل والليالي .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الحضرة" تعود بحفلين للإنشاد على مسرح ساقية الصاوي 7 أغسطس

المبتهل شعبان عبد الجيد: حب الله ورسوله غذاء الروح.. فيديو

"الحضرة" من جديد على مسرح الساقية في حفلين متتاليين

ترشيحاتنا

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها والبط بـ 17.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب اليوم

الكويت: حظر الطيران مع 31 دولة يعطل عودة 800 معلم إلى البلاد

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

أردوغان ينشر الجواسيس في أحياء إسطنبول.. قوة أمنية من أيام هتلر

من بينها الثوم.. جمال شعبان ينصح بأطعمة تمنحك الشعور بالسعادة وتقاوم الاكتئاب

مرون محسن يثير غضب جماهير الأهلي.. ومغردون: مهاجم شفاف

AdvertisementS

قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

بحضور الرئيس السيسي.. قمة مصرية أردنية عراقية مرتقبة في عمان

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

مرون محسن يثير غضب جماهير الأهلي.. ومغردون: مهاجم شفاف

ملهوش ذنب.. إحراق شاب بجركن بنزين فى المنتزه أثناء مشاجرة بين تجار مخدرات

نجل الفنان محمد قشطة يستغيث لإنقاذ والده على الهواء.. ومدير مستشفى الهلال يعد بعلاجه

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى

جمبسوت وفستان.. رانيا منصور تتألق بإطلالتين في زفاف شقيقتها

العفيجي بين بيراميدز والزمالك.. أنباء توقيع رمضان صبحي تثير الجدل

أخبار الرياضة .. الزمالك يفوز على الأهلي بالثلاثة.. ميدو يهاجم فايلر.. والسويسري يعلق على الهزيمة

كورونا تختفي من الصين والحياة تعود لطبيعتها | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها الثوم.. جمال شعبان ينصح بأطعمة تمنحك الشعور بالسعادة وتقاوم الاكتئاب

كورونا تختفي من الصين والحياة تعود لطبيعتها | صور

شاهد.. أول نسخة من بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT الإصدار الخاص